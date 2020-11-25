И.о. мэра столицы Балбак Тулобаев сообщил, что кинотеатры начнут работать с 1 декабря при заполняемости залов не более 50 процентов. Также начнут работать фудкорты в торговых центрах.

Он отметил, что в Бишкеке начнут постепенно снимать все ограничения, за исключениям школ и детсадов.

«Супермаркеты также начнут работать в штатном режиме, ограничений по времени не будет. Для тойкана и ресторанов разработали отдельный алгоритм, бизнес должен дышать», — сказал Тулобаев.

18 ноября уже появлялась информация о том, что кинотеатрам разрешат работать, но республиканский штаб тогда сообщил, что вопрос об открытии кинотеатров и фудкортов пока находится на рассмотрении правительства.

Сейчас в Кыргызстане действует режим чрезвычайной ситуации, введенный 24 марта. Вместе с ним ввели ограничения на ряд видов экономической деятельности: были закрыты кафе и рестораны, кинотеатры и театры, торговые центры и рынки. Позже власти разрешили предпринимателям работать с ограничением во времени.

Кинотеатры — одна из последних сфер бизнеса, которая остается закрытой с начала пандемии коронавируса в Кыргызстане. Предприниматели и владельцы кинотеатров не раз обращались в правительство с просьбой разрешить их работу, так как несут убытки.