Британское издание ВВС опубликовало список 100 самых влиятельных, перспективных и вдохновляющих женщин 2020 года. В список вошла одна кыргызстанка —активистка Гульназ Джузбаева, глава Федерации слепых Кыргызстана.

«В Кыргызстане более 5000 слепых. Многие из них не имеют доступа к важным для них государственным документам. Глава Федерации слепых Гульназ Джузбаева работает над тем, чтобы эти документы были доступны на шрифте Брайля, чтобы люди с нарушением зрения могли их читать», — отметили в ВВС.

Также в ВВС подчеркнули, что ее команда реализует программу для слепых и слабовидящих, чтобы дать им навыки, необходимые для выхода на рынок труда. Из 22 взрослых, которые окончили программу в 2020 году, шестеро уже успешно трудоустроены, а двое поступили в университет.

Издание ВВС каждый год публикует список влиятельных женщин. Здесь представлены женщины из разных сфер деятельности из разных стран мира в категориях: наука, лидерство, творчество и идентичность.

В список вошли премьер-министр Финляндии Санна Марин, исследователь коронавируса Сара Гилберт, гонконгская активистка Агнес Чоу, американская актриса, модель и филантроп Джейн Фонда, российский депутат и журналист Оксана Пушкина, а также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Кроме того, в списке самых влиятельных женщин года издание ВВС оставило одно место, как дань уважения тем, кто рисковал своей жизнью в борьбе с коронавирусом.

В 2019 году издание «Азаттык» сняло репортаж о Гульназ Джузбаевой:

В разные годы в подобный список попадали: трехкратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо Нагира Сарбашова и призер Вторых игр кочевников Асель Садырова, работающая над созданием первого кыргызского спутника Алина Анисимова.