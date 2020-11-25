Манасчы Доолот Сыдыков 12 ноября побил рекорд по продолжительному чтению эпоса «Манас» без перерыва. Он начал чтение эпоса на главной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке в 10 часов утра и завершил только за полночь.

Изначально Сыдыков был намерен читать его более 12 часов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. По итогу манасчи сказывал эпос 14 часов 27 минут, после чего его прервали волонтеры и организаторы мероприятия. До этого другие манасчы зачитывали эпос не более 10 часов.

Манасчы рассказал, что начал сказывать эпос «Манас» с 7 класса.

«Мой отец и предки были сказителями. В седьмом классе мне приснился Саякбай Каралаев, после начал видеть во сне героев эпоса — Манас, Бакай, Каныкей и других. Все это послужило, чтобы я пошел по пути манасчы», — сказал он.

По словам Сыдыкова, идея такого мероприятия появилась в кругу семьи. После ее поддержал меценат Азат Исакунов и активистка Элнура Кулуева.

«Вы сами знаете, что на площади происходят разные события, поэтому было решено сказывать эпос возле памятника Манаса для того, чтобы призвать народ к согласию и миру. Подготовка шла с посещением святых мест в Ат-Баши, на Иссык-Куле, в Таласе. Старался питаться хорошо, а за день до начала мероприятия перестал принимать пищу», – пояснил он.

Манасчы пояснил, что начал сказывать эпос «Манас» с самого начала – с рождения, детства и подвигов Манаса. Его остановили на моменте, где Манас приехал на Иссык-Куль, чтобы получить благословение Кошоя.

«На сегодня команда организаторов работают над созданием фильма. Для регистрации [в Книге рекордов Гиннеса] необходим документальный фильм, в котором будет отражено мероприятие: с чего начиналось, продолжительность и завершение, а также в целом рассказать про сказывание эпоса, так как у них нет раздела о сказителях эпосов», – рассказал Сыдыков.