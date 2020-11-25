В Бишкеке одну из незаконных новостроек на окраине города назвали в честь отца Садыра Жапарова. Один из активных сторонников Жапарова Бакай Кашкарбаев провел видеоэкскурсию по селению, ролик позже распространился в интернете.

На видео жители показывают, как живут в новостройке и рассказывают о своем жилмассиве.

Новостройка «Нуркожо-Ата» расположена в Свердловском районе, в жилмассиве «Ак-Бата» — ранее она неофициально называлась «Адилет».

Местные жители рассказали, что построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет называться в честь отца политика — «Нуркожо-Ата мечети». Кроме того, в «Нуркожо-Ата» на деньги самих жителей собираются открыть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

По словам квартальной жилмассива «Ак-Бата» Жыпары Арстанбековой, на указанных участках нет разрешительных документов на строительство жилых домов.

«Люди начали захватывать эти земли еще в 2010 году. Сейчас там проживает около 500 семей», — рассказала она.

Арстанбекова отметила, что из-за отсутствия документов на указанный участок между жителями и теми, кто продает земли, регулярно возникают конфликты.

Законы о землепользовании

До сложения полномочий исполнявший обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров перед сложением полномочий 13 ноября подписал ряд поправок в законодательные акты в сфере землепользования.

Поправки были приняты парламентом 4 ноября, теперь они вступят в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. Они касаются только земель сельскохозяйственного назначения, на которых в период с 2009 по 2018 годы были построены дома.

Закон должен решить проблемы граждан, незаконно построивших жилые дома на земельных участках орошаемой пашни. Кроме того, он помогает трансформировать орошаемые земли пашни, непригодные для использования в сельском хозяйстве.

Глава парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Нурбек Алимбеков рассказал, что закон будет осуществляться в трех направлениях.

«Во-первых, будут трансформированы земли сельскохозяйственного назначения, на которых до 2018 года были построены дома. Мы же не можем их разрушить! Во-вторых, есть граждане, которые имеют «красную книгу» ‒- документ, подтверждающий право владение землей, но при этом участок не был трансформирован. Им дадут разрешение на строительство дома. В-третьих, среди уже построенных домов есть участки, которые невозможно использовать для сельскохозяйственных целей. И вот эти анклавы также подвергнутся трансформации», – пояснил он.

Новые поправки также предусматривают наказание за самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения.

Согласно законопроекту, по стране будут трансформированы 1712 га земли – это решит проблему с жильем для 11 тысяч 300 семей. Большинство проблемных участков находятся в Чуйской области, а также в городе Оше и Кара-Сууйском районе Ошской области.