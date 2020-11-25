Заседание Жогорку Кенеша VI созыва 25 ноября

Депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва 25 ноября снова проводят свои заседания в Белом доме.

По словам депутата Дастана Бекешева, парламентарии заседают пока без компьютеров, но с работающими микрофонами.

Это первое заседание депутатов после захвата Белого дома в ночь с 5 на 6 октября. Тогда произошло столкновение милиции и протестующих, а позже Белый дом был захвачен и разгромлен.

Несколько дней здание, где располагается парламент было без охраны, а в одном из кабинетов даже произошел пожар. Кроме этого, в результате беспорядков сервер, на котором были данные по законопроектам был уничтожен, а сервер с сайтом Жогорку Кенеша смогли восстановить лишь частично.

Пока в Белом доме проходила уборка и частично восстановление, депутаты парламента проводили свои заседания в государственной резиденции президента «Ала-Арча».

По разным оценкам нардепов на ремонт белого дома нужно было выделить около 400 млн сомов. Однако позже спикер парламента Талант Мамытов сообщил, что деньги на ремонт выделят спонсоры, но не сообщил кто именно.

Захват Белого дома

Здание Белого дома было разгромлено толпой протестующих в ночь с 5 на 6 октября. Толпе митингующих удалось сломать ворота Белого дома и пробраться внутрь. Были разгромлены практически все кабинеты депутатов, сломана техника, украдены полотна известных советских художников и уничтожены документы.

А пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что во время захвата здания был уничтожен сервер, на котором хранились законопроекты. Захват здания произошел на фоне массовых протестов в столице после парламентских выборов 4 октября.

Тогда несогласные с итогами выборов вышли на центральные улицы с требованиями признать итоги голосования недействительными.

Ближе к ночи протесты переросли в столкновения между митингующими и милицией. Правоохранители использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.