Омурбек Текебаев

На заседании парламента включили новых депутатов в различные комитеты. Среди них был и лидер «Ата-Мекена» Омурбек Текебаев.

Текебаева включили в Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Ранее Административный суд Бишкека назвал незаконным решение ЦИК вернуть Текебаеву депутатский мандат и отменил его.

В суде отметили что Текебаев получил свой мандат, от которого добровольно отказался действующий депутат Садык Шер-Нияз, «для восстановления избирательных прав». Но, согласно части 3 статьи 65 закона «О выборах», в случае досрочного выбытия депутата его мандат передается следующему по очереди кандидату из того же списка, а Текебаев не был следующим по очереди.

Но в Центризбиркоме в ответ сообщили, что обжалуют решение суда. По словам зампредседателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, комиссия может в течение месяца обжаловать решение Административного суда и в скором времени обратится в суд следующей инстанции. Текебаев по-прежнему посещает заседания парламента в качестве депутата.

Решение о незаконном возвращении мандата

Темирлан Ормуков

Ранее активист и поэт Темирлан Ормуков сообщил, что выиграл суд по иску в связи с выдачей депутатского мандата Омурбеку Текебаеву. По словам Ормукова, все принятые законы, в которых принимал участие Текебаев, нелегитимны.

Политик и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев позже заявил, что суд принял «политическое решение», добавив, что его запугивали и раньше.

Дело Текебаева

Текебаев и Чотонов

Политик Омурбек Текебаев и бывший президент Алмазбек Атамбаев были в конфронтации с 2016 года. Сначала партия не поддержала конституционную реформу Атамбаева, а затем Текебаев обвинил Атамбаева в незаконном приобретении земли в селе Кой-Таше и в получении теневых доходов.

Кроме этого, что юристы «Ата Мекен» заявляли, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-Су.

Весной 2017 года оппозиция планировала объявить импичмент Атамбаеву, но в феврале того же года Текебаева и его сопартийца Дуйшонкула Чотонова арестовали.

Текебаева и Чотонова обвиняли в том, что в они 2010 году получили взятку в $1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на управление сотовым оператором «Мегаком».

В этом же году их признали виновными в коррупции и вымогательстве. Аффилированный с Текебаевым телеканал «Сентябрь» закрыли из-за «экстремистских материалов», а ЦИК после приговора досрочно отозвала мандат Текебаева.

В 2019 году Верховный суд отменил приговор Текебаеву и направил его дело на пересмотр. После этого зампредседателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заявил, что Текебаев свой мандат не получит, даже если его оправдают, так как для этого нет законодательной базы.

По словам Бекматова, Текебаев не мог вернуть мандат шестого созыва, но имел право баллотироваться уже в седьмой созыв. Однако политик не стал идти на парламентские выборы 4 октября и решил «освободить дорогу молодым». Позже после отмены результатов голосования на выборах в парламент, беспорядков и начала политического кризиса Текебаев решил вернуться в парламент.