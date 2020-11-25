Депутаты парламента 25 ноября приняли законопроект «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» в первом чтении. По новому бюджету, дефицит в следующем году планируется в размере 7 млрд сомов.

Законопроект о параметрах казны на 2021 год представил и.о. премьер-министра Артем Новиков.

По его данным, в предстоящем году налоговые поступления ожидаются в сумме 89 млрд 850 млн сомов, а таможенные сборы — в 52 млрд 384 млн сомов. А общий объем доходов в госказну предусматривается в сумме 163 млрд 26 млн сомов.

При этом, всего расходов в бюджете предусмотрено в размере 170 млрд 64 млн сомов. В итоге и выходит дефицит бюджета в сумме около 7 млрд сомов или 1,1% ВВП.

Бюджет 2020 года

В ноябре 2019 года депутаты парламента планировали бюджет на текущий 2020 год с дефицитом в 7 млрд 953 млн сомов или 1,2% ВВП.

Однако в мае этого года после изменения бюджета, дефицит составил 27 млрд 672 млн сомов, хотя изначально минфин заявлял о возможном росте дефицита до 37,7 млрд сомов.

В итоге экономического кризиса на фоне пандемии COVID-19 и политической нестабильности в стране бюджет пришлось снова перекроить — дефицит казны побил еще один рекорд и составил 35,6 млрд сомов.

Пока все социальные обязательства государство выполняет без задержек: пособия, пенсии и зарплаты люди получают. Но правительство уже начало искать внутренние источники по исполнению бюджета.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Уже в мае власти прогнозировали дефицит бюджета в 37,7 млрд сомов к концу текущего года. Эта сумма в 4,7 раза превышает планируемый ранее дефицит.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане. Сразу несколько стран и международных фининститутов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом, с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день в октябре.

Правительство, при этом, рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть эти средства в казну.