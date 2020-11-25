Правовая клиника «Адилет» сообщила, что 24 ноября Ленинский районный суд вынес решение в отношении обвиняемых по делу о вовлечении в проституцию 16-летней девочки.

По сообщению юристов, трех женщин признали виновными по статье «Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к занятию проституцией». Они получили наказание в виде штрафа 70 тыс сомов с лишением свободы — семь лет одной и по шесть лет двоим.

Но суд применил амнистию в честь 75-летия Дня победы и 10-летия народной Апрельской революции. В итоге сроки сократили на одну треть, то есть до 2 лет двум подсудимым и до 2,5 лет одной. С них также взыскали компенсацию морального вреда в 100 тыс сомов.

«Потерпевшая сторона считают приговор справедливым и не намерена его обжаловать. Однако нужно отметить, что досудебное производство в ГУВД Бишкек в отношении хозяев притона до сих пор остается без движения, они до сих пор не найдены и, соответственно, не понесли ответственности», — отметили юристы.

Потерпевшую — подростка с ментальными проблемами здоровья — похитили в Караколе двое мужчин. О том, что девочку привезли в бишкекский притон, стало известно спустя 2 недели после похищения.

Всё это время девочку заставляли заниматься проституцией, подвергая пыткам — её бил, насиловал и ограничивал в еде хозяин притона.

Подозреваемых в вовлечение протиституцией девочки-подростка задержали в январе 2020 года. Но задержаны были три женщины-сотрудницы притона, а не его хозяин или похитители подростка.