Активист и член партии «Реформа» Эркин Нурбаев обратился к кандидату в президенты Садыру Жапарову и предложил выйти с ним на дебаты. Свой призыв Нурбаев опубликовал на странице в фейсбуке.

Aibek Tenizbaev дин пикирине кошулам! Sadyr Japarov мен да сизди дебатка чакырам!... Опубликовано Эркином Нурбаевым Вторник, 24 ноября 2020 г.

Нурбаев написал, что не согласен с заявлениями Жапарова, которые он сделал в интервью 7 каналу. Тогда кандидат в президенты заявил, что против проекта новой Конституции выступают молодые люди «не понимающие сути».

«Господин Жапаров, эти молодые люди получили образование за рубежом и являются гражданами Кыргызстана с богатым опытом в своей сфере. В отличие от вас, они защищали свои научные работы по Конституционному праву и политологии в престижных зарубежных учебных заведениях», — написал Нурбаев.

В защиту молодого поколения Кыргызстана, Нурбаев добавил, что у этих людей нет «сомнительного прошлого» которое числится за чиновником.

«Они не получали сомнительные дипломы в сомнительных местах как вы. Они не ходили рядом с Бакиевыми, как вы. Они не делали сомнительные дела, как вы. Они не рвутся к власти, как вы. Они не меняют свое мнение ежедневно, как вы. Они системно разговаривают культурными словами и с аргументами, основанными на науке. Поэтому оставьте такую риторику», — отметил активист.

Он призвал Жапарова выйти с ним или другим молодым активистом на дебаты, чтобы на глазах у кыргызстанцев обсудить понимание новой Конституции, которую предлагает кандидат.

«Пусть весь кыргызский народ увидит и сравнит, кто из нас не понимает сути. А частые выступления на канале вашего «друга-секретаря», как говорит Омурбек Текебаев, не принесёт вам никакого уважения. С самого начала идите по правильному и законному пути. Потом перед народом и историей будет поздно», — отметил Нурбаев.

«Молодежь не понимает сути»

Кандидат в президенты Садыр Жапаров 23 ноября дал интервью 7 каналу, который связывают с его другом, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Жапаров прокомментировал митинги и выступления против конституционной реформы, заявив, что «Кыргызстан стоит на грани конфликта». Он также негативно отозвался о молодых активистах.

Кандидат в президенты считает, что депутат Омурбек Текебаев занимается подстрекательством и вводит молодых людей в заблуждение.

«Сейчас Омурбек Текебаев сидит в кафе и принимает представителей молодежи по очереди. Он учит их, как выступать и что говорить. […] Сегодня в стране такая ситуация: если все поднимутся, то потом будет плохо. Нам 6 октября удалось все взять в свои руки, теперь те, кто тогда спрятался, начинают будоражить народ», — заявил он.

А 7 канал выпустил несколько материалов, критикующих Текебаева.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция» из-за сильного увеличения полномочий президента. Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, опасаются за свободу народа. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.

Работа над текстом: Айжамал Джаманкулова.

Перевод: Кайрат Замирбеков.