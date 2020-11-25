Кандидат в президенты Садыр Жапаров 23 ноября дал интервью 7 каналу, который связывают с его другом, председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. В ходе него бывший и.о. президента заявил, что не против переноса референдума по изменению Конституции.

Он призвал членов Конституционного совещания не торопиться в работе над проектом новой Конституции и потратить один-два месяца на обсуждение.

Однако при этом, он предложил 10 января 2021 года вынести на референдум два вопроса. Первый – вопрос по поводу формы правления в Кыргызстане. По его словам, этот вопрос не требует срочного обсуждения проекта новой Конституции.

Жапаров заявил, что его предложение парламенту – законопроект экс-депутата, ныне генпрокурора Курманкула Зулушева о референдуме по форме правления — президентской или парламентской.

«Я бы попросил депутатов этот проект вынести на референдум. Давайте сначала спросим у народа. Какую форму правления хотят люди? В этом законопроекте предлагают две формы правления — парламентскую и президентскую, я бы добавил еще смешанную — президентско-парламентскую», — сказал он.

Второй вопрос, по которому гражданам будет предложено голосовать на референдуме – о том, как должен формироваться парламент.

«Также должен быть второй вопрос – вы хотите, чтобы выборы в Жогорку Кенеш были по партийным спискам или по смешанным (35 по одномандатным, 55 по партийным спискам)», – подчеркнул Жапаров.

Политологиня Сания Токтогазиева прокомментировала предложение Жапарова, заявив, что нынешняя власть постоянно меняет свою тактику и действует ситуативно.

Она отметила, что даже предложение об изменении темы референдума является незаконным, так как «6 созыв парламента уже не имеет на это права».

По ее словам, «даже если опустить процедурные вопросы», референдум – это плохая идея ввиду сразу нескольких аргументов:

Референдум — это средство, используемое властью, чтобы избежать ответственности от принятия непопулярной позиции по спорному вопросу. К такому методу всегда прибегает трусливая, небрежная, непрофессиональная власть!

Избиратели не всегда обладают способностью или информацией для принятия обоснованных решений по рассматриваемому вопросу.

Референдум ослабляет представительную демократию, подрывая роль и значение избранных представителей.

Референдум часто используют как политический инструмент, отвечающий потребностям правящей группировки, а не интересам демократии и народа.

Политологиня отметила, что для демократичного референдума необходимы «объективная подача информации для избирателей», отсутствие использования админресурса, «качественные и доступные общественные дебаты», а также наличие критического мышления у населения.

По мнению Токтогазиевой, всех этих пунктов в Кыргызстане никогда не было, и в скором времени не появится.

«У нас всегда любой вопрос, поставленный на референдум, представлялся однобоко, а сейчас, когда мы живём в эпоху токсического уровня популизма и фейкньюс, референдум на самом деле превращается в политический инструмент, отвечающий потребностям правящей группировке, а не интересам демократии и народа», – написала она.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.