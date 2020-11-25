Депутат Жогорку Кенеша и кандидат в президенты Каныбек Иманалиев призвал не допустить введения цензуры. Он заявил, что сейчас в Кыргызстане единственная легитимная власть — это журналисты.

«Сегодня в Кыргызстане нет полной легитимной власти. Президент исполняющий обязанности, у парламента истек срок, правительство временное. Сейчас эпоха кыргызской журналистики. Сегодня единственная полноценная легитимная власть — журналисты»,— сказал он на медиафоруме в отеле «Достук».

Депутаты Наталья Никитенко и Каныбек Иманалиев выразили мнение о том, что последние 30 лет главным достоянием Кыргызстана является то, что наша страна — лидер в регионе по свободе слова, развитию неправительственных организаций и парламентской демократии. Никитенко заявила, что всегда будет защищать свободу слова, а Иманалиев призвал присутствующих защитить эти ценности.

Участники мероприятия проявили обеспокоенность из-за статьи в новой редакции Основного закона, которая накладывает цензуру на СМИ, блогеров.

«В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом» , — говорится в 23 статье проекта новой Конституции.

Проект новой Конституции был опубликован 17 ноября на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Сразу после публикации проект раскритиковали юристы и политики. В интернете его назвали «Ханституцией», потому что в этом проекте Основного закона полномочия президента увеличиваются и создается курултай.

20 ноября и.о. президента Талант Мамытов подписал указ о создании Конституционного совещания, целью которого является доработать этот проект Основного закона. Он состоит из 89 человек. Среди них есть общественные деятели, депутаты-соратники и сторонники Садыра Жапарова и Таланта Мамытова, юристы, депутаты, чьи фамилии стоят как фамилии составителей новой версии Конституции и много других любопытных персон.