Совсем скоро, 10 января 2021 года, в Кыргызстане пройдут президентские выборы. В разгар пандемии коронавируса и смены власти в Кыргызстане, мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и справедливо.

Именно поэтому мы продолжаем искать людей в нашу беспрецедентную кампанию. Мы намерены создать самую большую сеть наблюдателей в истории независимого Кыргызстана — 2000 человек со всех уголков страны, которые проследят за каждым участком в нашей стране.

Вместе с вами мы хотим зафиксировать каждое нарушение и моментально публиковать все у нас на сайте в день выборов. После дня голосования вместе с командой юристов мы еще раз обработаем все нарушения и по каждому из них будем подавать жалобу в ЦИК, а в крайнем случае — судиться. Но в душе мы, конечно, надеемся на честные выборы.

Только за первые сутки с момента публикации объявления, к нам присоединились более 500 человек. К этому моменту, в нашей команде уже больше 1000 наблюдателей. Мы безумно рады тому, что нас так много! Но этого все еще недостаточно.

Чтобы охватить каждый участок в стране, нам нужно еще столько же . Пока, самое большое число заявок к нам пришло из Бишкека, а самое меньшее из Джалал-Абадской области. Поэтому, если вы живете в регионах Кыргызстана, мы особенно призываем вас присоединиться к нам.

Если у вас есть близкие, друзья или родственники, которые тоже хотели бы быть наблюдателями, зовите их к нам.

Как это будет работать?

До 10 декабря 2020 года мы наберем около 2000 наблюдателей. Наши специалисты по праву, журналисты и видеографы научат вас распознавать нарушения. Мы покажем вам как правильно все фиксировать на камеру, составлять акты о нарушениях и присылать все это нам для моментальной публикации на огромную аудиторию.

На прошедших парламентских выборах 4 октября мы собрали около 200 наблюдателей, которые в режиме реального времени публиковали все нарушения на сайте «Клоопа». Нам удалось зафиксировать массовый подвоз избирателей, их подкуп и составить десятки актов о нарушениях.

Теперь же нас будет в 10 раз больше! Это будет самая огромная сеть наблюдателей в истории Кыргызстана. Только представьте насколько страшно кому-либо будет совершать махинации, когда наши наблюдатели будут следить за ходом голосования на каждом участке в стране.

Сейчас Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обещает реагировать на все нарушения, которые будут публиковаться в СМИ. Если наши наблюдатели зафиксируют нарушения с -фото и -видео доказательствами, наши юристы будут требовать их тщательной проверки в день выборов и после.

Ну, а если кто-то попытается оказать давление на наших наблюдателей, мы организуем для вас любую требующуюся помощь: от услуг юриста до экстренной эвакуации.

Будет ли эта работа оплачиваться?

Да, будет. Мы считаем, что любой честный труд должен быть оплачен.

Конечно, в первую очередь, вы выполните свой гражданский долг. Ну а во вторую, сможете заработать 5000 сомов.

Кто может подать заявку?

Абсолютно все граждане Кыргызстана старше 18 лет. Нам не важен ваш язык общения, ваши место работы и жительства. Самое главное, чтобы у вас было желание помочь стране провести честные и прозрачные выборы.

Кроме этого, вы должны быть готовы к нескольким онлайн-тренингам в декабре этого года.

Ну что же, вы с нами?

Если да, то здорово! Тогда заполните заявку ниже.