Фото: фейсбук Кундуз Жолдубаевой.

В Первомайском районном суде продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания 25 ноября судья Азирет Медеров сообщил, что решил объединить дело по Кой-Ташским событиям с двумя другими делами, в которых Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым.

В одно судебное производство объединили дела о штурме резиденции Атамбаева,легализации преступных доходов и коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш.

На заседании обвиняемые высказались против такого решения. Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов сказал, что уголовное дело о событиях в селе Кой-Таш никак не связано с другими. А соратница Атамбаева Кундуз Жолдубаева на своей странице в фейсбук написала, что судья не разъяснил, на каком основании объединил эти три дела.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев после заседания заявил, что только на судебном процессе обвиняемые услышали об объединении дел.

«Три дела он объединил в одно, но постановление, к сожалению, суд невзирая на то, что закон требует, не разослано. Все участники процесса не уведомлены о том, что это соединение произошло. […] Сейчас, когда суд, надеюсь, вручит нам постановление, мы узнаем подробности. Но на самом деле это уже незаконное действие, которое суд допускает, потому что объединять три огромных дела в одно, причем при обстоятельствах, которые сегодня обсуждались, незаконно», — сказал Слесарев.

Самого Атамбаева на процессе не было. По словам его адвоката Замира Жоошева, тот написал заявление о том, что по утрам не сможет приезжать в суд.

«Бывший глава государства объяснил, что по утрам у него низкое давление, поэтому он попросил суд назначать заседания на послеобеденное время», — сказал Замир Жоошев.

Кроме того в Свердловском районном суде 25 ноября, во второй половине дня, продолжилось рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Во время процесса Алмазбека Атамбаева хотели онлайн допросить в качестве свидетеля, но он отказался по состоянию здоровья.

Отсутствовали на заседании так и не вернувшийся после 6 октября в места заключения экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов и Рыспек Карыпбек уулу, которые тоже проходят обвиняемыми. В итоге судья принял решение отложить процесс на 27 ноября на 14:00.

Атамбаев проходит обвиняемым по шести уголовным делам — по делу о незаконном освобождении Батукаева суд уже признал Атамбаева виновным и осудил на 11 лет лишения свободы.