Национальный статистический комитет сообщил, что с начала 2020 года среди продуктов наиболее подорожали сахарный песок (27,4%), растительные масла (25%) и свежие фрукты (16,9%).

В среднем цены на продукты питания выросли на 9,6% по сравнению с декабрем 2019 года. Повышение цен коснулось и других продуктов:

Гречневая крупа — 16%;

Свежее мясо — 15,9%;

Картошка — 15,1%;

Напитки — 5,3%;

Мука — 15,6%;

Сыры — 4,4%;

Яйца — 7,1%;

Мед — 5,8%;

Рис — 4%;

При этом, цены на некоторые продукты снизились — на свежие овощи (21,8%), пшено (7%), молоко (6,6%) и замороженную рыбу (6,1%).

Тем не менее октябрьские цены выросли, если сравнить их с сентябрем — в целом по республике на 4%.