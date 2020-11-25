Кыргызские депутаты шестого созыва собрались на первое после событий 5 октября заседание в родном Белом доме вместо госрезиденции «Ала-Арча».

Они назначили новую главу Министерства труда и соцзащиты Ализу Солтонбекову, и рассмотрели с участием и.о.премьера Артема Новикова ряд законопроектов. И вот о чем говорили в парламенте.

Про бюджет и жизнь на собственные средства

Нардепы приняли в первом чтении законопроект «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы». Предполагается, что доходы в нем составят 163 млрд 26 млн сомов, расходы 170 млрд 64 млн сомов.При этом дефицит бюджета прогнозируется на 7 млрд сомов.

Артем Новиков предложил внести в Бюджетный кодекс страны поправки, по которым расходы госбюджета не смогут превышать доходы. Тогда зарплату бюджетникам, пособия, пенсии и поддержку органов местного самоуправления страна сможет обеспечить только сама, не используя внешнюю помощь.

«Все социальные обязательства, обслуживание государственного долга и другие расходы по защищенным статьям бюджета будут финансироваться только за счет налоговых доходов. Внешняя помощь будет направляться исключительно на развитие экономики и будет иметь возвратный характер», — заявил и.о. премьер-министра.

Он добавил, что Кыргызстану «пора научиться жить на собственные средства».

Однако эта инициатива Новикова не раскрывает, как именно государство будет покрывать расходы по защищенным статьям бюджета, если произойдет очередной форс-мажор и случится недобор налогов.

По данным Минфина, в 2020 году именно по этой причине из $343,3 млн внешней помощи $245,7 млн ушло на поддержку госбюджета и гарантированные социальные выплаты государства.

Про инвесторов и рабочие места

И.о. премьера также заверил депутатов, что Кыргызстан в 2021 году активно начнет привлекать внутренних и внешних инвесторов, и в начале года должны уже заработать 6 крупных инвестиционных проектов на $142 млн.

«В случае их успешной реализации будет создано 2380 новых рабочих мест. Среди этих проектов — запуск предприятия по добыче золота в Таласской области. Компания «Альянс-Алтын» планировала запуск производства в этом году. Но из-за последних событий пришлось скорректировать планы и перенести запуск на 2021 год. При полноценном запуске данного предприятия будет создано 1000 новых рабочих мест», — пообещал Новиков.

В целом же, по его словам «главным приоритетом правительства на следующий год будет обеспечение занятости населения». Оно поможет уменьшить миграцию и восстановить экономику.

Кыргызский бизнес же в парламенте вновь пообещали «поддерживать и защищать» и увеличивать его долю в контрактах и госзакупках.

Про цифровизацию и слияние отчетов госструктур

Так же Новиков рассказал депутатам, что в ближайшее время для уменьшения коррупционных рисков и упрощения работы с налогами объединят отчетность трех ключевых структур.

«Будет завершена работа по объединению отчетов налоговой службы, Социального фонда и Национального статистического комитета. Будет единая электронная система отчета», — пообещал он.

Заработает в полной мере и электронное декларирование, а также автоматизированная информационная система «Сводный пост» на таможне, которая поможет бороться с контрабандой. Она уже начала работу и выявила огромные расхождения между реальной картиной прохождения товаров и отчетами от таможенников наверх.

Экономический кризис

С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Уже в мае власти прогнозировали дефицит бюджета в 37,7 млрд сомов к концу текущего года. Эта сумма в 4,7 раза превышает планируемый ранее дефицит.

Ситуация с госказной также ухудшилась на фоне протестов 5-6 октября, положившим начало политическому кризису в Кыргызстане. Сразу несколько стран и международных фининститутов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом, с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день в октябре.

Правительство при этом рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев. Также Садыр Жапаров в бытность премьер-министром и и.о. президента объявил экономическую амнистию. При ней незаконно обогатившиеся чиновники должны были в течение месяца вернуть эти средства в казну.