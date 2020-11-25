Кандидат в президенты и лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что за проверкой Генпрокуратуры его видео со встречи с мигрантами в Москве на предмет агитации стоит Садыр Жапаров.

«Ваша попытка снять меня с гонки избирательной кампании руками Генеральной прокуратуры под надуманным предлогом наличия скрытой агитации в ходе моей встречи с соотечественниками в Москве вызывает лишь сожаление», — заявил политик.

Мадумаров также напомнил, что Жапаров после своего заявления о том, что пойдет на выборы, но будучи еще и.о. президента, совершал поездки по регионам.

«Разве не вы со дня заявления о намерении баллотироваться на пост президента разъезжали по всей стране за счет государства, щедро раздавали обещания решить экономические, социальные и территориальные проблемы и в разных форматах презентовали свою программу?» — задался вопросом Мадумаров.

По мнению лидера «Бутун Кыргызстан», члены Центризбиркома должны дать оценку действиям кандидата в президенты Садыра Жапарова. Он добавил, что по Конституции и.о. президента не может быть кандидатом на пост главы государства.

Встреча Мадумарова с мигрантами в Москве

Встреча Адахана Мадумарова с кыргызстанцами в Москве прошла 7 ноября. Там политик сделал ряд заявлений, в том числе и то, что предстоящие выборы президента могут пройти несправедливо.

После этого, Генеральная прокуратура передала материалы по видео со встречи Мадумарова в ЦИК для рассмотрения. В прокуратуре посчитали, что на кадрах могла быть агитация.

В надзорном органе отметили, что уже образованы штабы, которые следят за законностью в период подготовки и проведения выборов президента 10 января.

Также проводится проверка по факту видео, где якобы раздают помощь от имени Садыра Жапарова. По данным прокуратуры, на видео запечатлено авто «Хундай-Портер», принадлежащее жителю села Чеч-Добо Ноокатского района. Все материалы по факту передали в ГУВД Бишкека и завели уголовное дело по статье «Подкуп избирателей».

Досрочные выборы президента

ЦИК назначил досрочные выборы президента Кыргызстана на 10 января. В выборах планируют участвовать 47 кандидатов, в том числе Адахан Мадумаров, идущий как самовыдвиженец и Садыр Жапаров, который заявил о намерение балатироваться еще будучу на посту и.о. президента.

При этом, несмотря на то, что официально предвыборная агитация еще не началась, ряд кандидатов уже заявили, что Жапаров препятствует своим оппонентам, обвинив его в использовании админресурса.