И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев распорядился выделить деньги на проектирование и строительство на месте сгоревшего здания Генпрокуратуры КР нового объекта. В семиэтажном здании в центре Бишкека разместится Бишкекский горкенеш.

Как заявил Тулобаев ИА 24.kg, кроме БГК, в здание переедут и другие муниципальные структуры, например, управление муниципального имущества, управление землепользования и строительства (УЗС) и горфинотдел.

Строительство начнется в ближайшие несколько месяцев за счет городского бюджета. В какую сумму оно обойдется, неясно: работы по проектировке еще не завершили. Но очевидно, что это будет большая нагрузка на бюджет Бишкека, который находится в глубоком дефиците. На начало октября 2020 года его дефицит уже достиг планки в 1, 4 млрд сомов.

Кроме того, Тулобаев своей идеей аннулировал решение своего предшественника Азиза Суракматова: Суракматов пообещал горожанам, что здание снесут, а на его месте разобьют сквер с фонтанами в этническом стиле. Об этом же писал в своем Фейсбуке и сам Тулобаев, который тогда был рукаппарата мэрии (после пост со страницы исчез).

История здания Генпрокуратуры

Здание Генпрокуратуры КР, расположенное на перекрестке улиц Орозбекова и Киевской в центре Бишкека, сожгли во время апрельских событий 2010 года. Главный надзорный орган после этого поселился в здании библиотеки бывшего президента Аскара Акаева, а пепелище просто завесили рекламными баннерами.

В 2013 году сгоревшее здание решили снести. Потом власти города передумали и объявили конкурс на лучшее преображение этой территории,, победили архитекторы с идеей возвести там торговый или офисный центр, отделанный мрамором.

Затем в мэрии передумали: к 2017 году там решили провести в сожженном здании ремонт, объявили тендер суммой в 120 млн сомов на работы по его восстановлению. В отремонтированное здание хотели перенести БГК либо же саму мэрию.

Но конкурс не состоялся: глава Управления капитального строительства сказал, что у всех фирм, которые подали заявки, были проблемы с документами. А тогдашний мэр Бишкека Албек Ибраимов на сессии горкенеша заявил, что 20 из 33 фирм, которые подали заявки на конкурс, были связаны с депутатами парламента и городского кенеша. Повторный тендер в 2017 году также провалился.