Глава Конституционного совещания Бекбосун Борубашов, заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор дал большое интервью ИА 24.kg.

«Клооп» проанализировал интервью и выбрал из него самое главное, касающееся новой версии основного закона страны, который в соцсетях неофициально называют «Ханституцией».

О том, кто же все-таки написал проект Конституции на самом деле

«Сразу скажу, в обсуждаемый сейчас проект вошли и мои идеи. Я и еще пять юристов написали этот вариант еще в 2006 году. Кыргызстан тогда переживал очередной период трансформации и нам казалось, что для удержания ситуации под контролем нужна президентская форма правления. Она представлялась лучшей и единственно приемлемой. В 2010 году я также входил в состав конституционного совещания, возглавляемого Омурбеком Текебаевым и представил свой проект. Но его отклонили. Со своими идеями я оказался в меньшинстве. Прошло 10 лет. Что мы имеем на сегодня? Очередной переходный этап, отсутствие единого центра управления и коллективную безответственность», — сказал Борубашов.

В этом же интервью позже Борубашов заявил, что «новое руководство республики взяло на вооружение какие-то элементы из моего проекта», то есть формально открестится от авторства всего проекта. А затем и вовсе скажет в ответ на вопрос об авторстве проекта, что инициаторы — депутаты.

«Это, действительно, сбор конкретных идей. У каждой из них свой вдохновитель. Хочу подчеркнуть, инициативу о назначении референдума и прилагаемый к нему проект новой редакции Конституции выдвинули депутаты. Поэтому инициаторами являются они», — заключил глава Конституционного совещания.

При этом экс-советник Садыра Жапарова депутат Акылбек Жапаров ранее рассказал, что проект Конституции «разработали администрация президента, министерство юстиции и правительство», учитывая и предложения на тот момент и.о.президента и премьера Садыра Жапарова (что по действующей Конституции не совсем законно).

Сам же Садыр Жапаров 23 ноября дал интервью 7 каналу, где частично подтвердил слова Борубашова о «родительстве» Конституции и количестве ее «отцов».

«Авторы документа — около 20 человек. Среди них Бекбосун Борубашов, Кадыр Кошалиев, Баяс Турал, Азимбек Бекназаров. Проект обсуждается последние 10 лет. Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Про то, как формировали состав Конституционного совещания

«Я не формировал, а только предлагал. На мой взгляд, в конституционном совещании для того, чтобы дискуссия была продуктивной и действенной, должны быть представители гражданского общества, политики и ученые. Участие последних — было моим условием. Раньше Конституцию писали исключительно политики. А нужен беспристрастный взгляд и научный подход. Попросил включить побольше юристов. Пополнение продолжается. В составе совещания около 40 ученых. Из них 18 — доктора и кандидаты наук. Большинство — юристы, но есть и экономисты, социологи, физики и математики. Написание Конституции нуждается в точности трактовок. Этот документ не терпит популизма и отсебятины», — сказал Борубашов.

На вопрос журналистки о том, как вышло, что в Конституционном совете оказались только члены, поддерживающие смену версии Конституции, Борубашов напрямую не ответил. Но подчеркнул, что там согласны видеть и оппонентов, так как «открыты для дискуссий и предложений».

«Приглашаем. Причем всех, включая депутатов, кто выступает против, экс-президента переходного периода. Мы дебатов не боимся. Наоборот, считаем, что диалог необходим. Но все надо обосновывать», — сказал Борубашов, добавив, что «не согласится, чтобы опять перешли к парламентской форме правления».

Про курултай

«Парламент — это представительский орган. Но он перестал защищать интересы своих избирателей, поэтому люди вынуждены требовать альтернативу. Есть опасения, что Жогорку Кенеш и курултай будут по форме своей и содержанию одинаковые и начнут дублировать друг друга. Это произойдет в том случае, если мы будем избирать народный курултай так же, как и избираем парламент, и наделим его теми же полномочиями. Тогда конфликт интересов между этими институтами неизбежен. Поскольку его представители также получают мандат от народа. Но институт народного курултая должен заниматься вопросами контроля над органами государственной власти. Его члены не должны принимать законы. Их задача — собираться раз в год, слушать отчет президента, торага ЖК и давать оценку их деятельности.Сейчас у нас никто и ни за что не отвечает, система так устроена благодаря действующему Основному закону. Надо отрегулировать этот механизм. Поэтому курултай стал необходимостью», — заявил он.

Борубашов пообещал раскрыть концепцию курултая, а так же «обоснования положениям по правам человека, способам и формам, ответственности, статусу органов государственной власти» на пленарном заседании в четверг, 26 ноября. По его словам, «курултай тоже не должен занимать соглашательскую позицию и быть орудием президента», эту опасность надо избежать, предусмотрев все риски.

«При этом нужно всегда помнить, что наряду с правом должна быть и ответственность, а наряду с полномочиями — ограничения и контроль», — отметил глава Конституционного совещания.

Про легитимность шестого созыва

«Позвольте, мы суверенное государство или нет? Мы должны самостоятельно строить свою правовую систему. Это первый момент. Второй — заключения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер», — сказал Борубашов.

В комиссию обратился за консультацией председатель Конституционной палаты Верховного суда республики. Комиссия признала, что спешка в принятии новой Конституции неоправданна законами, а вместе с переносом повторных выборов в парламент на неопределенный срок действия парламента выходят за рамки его временных функций и недемократичны.

«Корень споров и разногласий о легитимности шестого созыва кроется как раз-таки в действующей Конституции. Там есть два противоречащих друг другу положения», — считает Борубашов.

Какие именно положения он имеет в виду, чиновник объяснять не стал.

«Что до утверждений, будто депутаты злоупотребляют своими полномочиями, так пусть критики ответят на вопрос: в чем заключаются эти самые полномочия? В законотворчестве. Как они могут чем-то злоупотреблять, если занимаются на сегодня своими прямыми обязанностями?

Шестой созыв не распущен, и никто не имеет права его разогнать, кроме самих депутатов. Но они же не сдают мандаты. Почему об этом не говорят? Я считаю, что некоторые из моих оппонентов просто плохо читали действующий Основной закон, а в обсуждении новой редакции и вовсе участвовать не хотят. Зато кричат и затевают беспредметные споры», — также сказал он.

Про то, как будет решаться, что входит в понятия «нравственные ценности», «моральные устои», и про цензуру

«Это 23 статья, и она, действительно, бурно обсуждается. Но все почему-то забыли о Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о политических и гражданских правах. Там есть статьи о нравственности. Для того чтобы защитить интересы народа, нравственность, вводятся ограничения со стороны государства. Но это не означает цензуру. […] В новой Конституции мы максимально доходчиво пропишем все спорные моменты. Дадим классификацию правам человека в соответствии с международными стандартами и установим гарантии их защиты», — заявил Борубашов.

Про нарушение прав кыргызстанцев

«Не все успевают прочесть проект Конституции и никто не занимается тем, чтобы разъяснить ее положения простым и доступным языком. Но мы и раньше так поступали. И в 2003-м, и в 2007 году, и в 2010-м. Что-то тогда это ни у кого вопросов не вызывало», — заявил Борубашов, очевидно, лукавя. Вопросы были ко всем поправкам в Конституцию, чаще всего от оппозиции к власти.

«Сейчас нас многие обвиняют в нарушении рамок правового поля, в попрании законов и норм. Но почему эти самые же люди молчали в 2010 году, когда власть захватила группа политиков, провозгласив себя временным правительством? Вспомните, тогда временщики, хоть никто им не давал ни прав, ни полномочий, все институты власти разогнали, протащили через референдум, когда на юге бушевал вооруженный конфликт, Конституцию.

Приняли 147 декретов, хотя такого понятия, как декрет, в положении о нормативно-правовых актах нашей страны нет. А сейчас эти же самые политики нас упрекают в правовом нигилизме, бросаются оскорблениями, заявляют — вы никто. По какому праву? Кто их уполномочивал решать за всех? Если кто-то выступает за президентскую форму и курултай, не значит, что он неграмотный или дремучий. Точно так же, как если кто-то рассуждает о превосходстве парламента, не означает, что он пустослов. Давайте обсуждать, давайте спорить, но аргументированно», — сказал Борубашов, хотя ранее юристы аргументировано критиковали проект новой Конституции, объясняя ее риски и несостыковки.

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