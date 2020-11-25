Ализа Солтонбекова

Депутаты Жогорку Кенеша 25 ноября одобрили кандидатуру Ализы Солтонбековой на пост министра труда и социального развития.

Информацию о Солтонбековой предоставил и.о. премьер-министра Артем Новиков. Солтонбекова с ноября 2018 года занимает должность замминистра труда и соцразвития.

Ранее должность министра труда и соцразвития занимал Улукбек Кочкоров, а после его увольнения на пост претендовала Аида Исмаилова. Однако во время рассмотрения ее кандидатуры депутаты раскритиковали Исмаилову за уход на выборы в парламент во время пандемии и не стали одобрять ее в качестве главы министерства.