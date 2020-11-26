Иссык-Кульская районная прокуратура 25 ноября обжаловала решение районного суда по делу о ДТП с участием депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова. Тогда в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба Иссык-Кульского областного суда.

По информации суда, прокуроры не согласны с приговором водителю Эльдияру Халмурзаеву, которого признали виновным, но отпустили по амнистии. Сейчас дело находится у председателя облсуда на рассмотрении.

Также находившийся во внедорожнике депутат столичного горкенеша Темирлан Токобеков — сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева, который является сватом экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Амнистия Халмурзаева

Иссык-Кульский райсуд 11 ноября приговорил Халмурзаева к семи годами лишения свободы и права управлять транспортом на три года. Также его оштрафовали на 70 тысяч сомов.

При этом, к нему применили амнистию в связи с 75-летием Победы в ВОВ и 10-летием Апрельской революции и освободили Халмурзаева от наказания в виде лишения свободы.

«При назначении наказания суд учел характер преступления, принял во внимание обстоятельства, что он решением Аламудунского районного суда признан опекуном двух несовершеннолетних детей и является единственным кормильцем в семье. Также приняты во внимание признание вины в полной мере, раскаяние в содеянном, мнение потерпевшей стороны и их представителя об отсутствии претензий к обвиняемому», — сообщили тогда в суде.

Авария

Смертельная авария с участием автомобиля депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова произошла в Иссык-Кульской области недалеко от села Бактуу-Долоноту в июле 2019 года — его кроссовер BMW X7 столкнулся с Lexus ES, и все четыре человека, находившиеся во второй машине, погибли.

УВД Иссык-Кульской области в конце октября 2019 года сообщило о проведении экспертизы, доказавшей, что кроссовер ехал на большой скорости, что и стало причиной аварии.

На трассе, где разрешено движение со скоростью в 60 км в час, кроссовер двигался со скоростью от 100 км в час до 110 км в час. Водитель кроссовера Эльдияр Халмурзаев решением Каракольского горсуда помещен под домашний арест.

Токобеков за рулем?

О том, что кроссовер ехал на большой скорости, а за рулем находился Токобеков еще в июле сообщали близкие погибших. По их версии, автомобиль депутата БГК не останавливался на требование сотрудников патрульной милиции, а после аварии из машины Lexus ES пропал видеорегистратор.

Вторая сторона отрицала, что за рулем кроссовера был Токобеков и настаивала, что машину вел Эльдияр Халмурзаев. Токобеков и еще один пассажир его автомобиля пострадали в аварии и попали в бишкекскую больницу с сотрясением мозга.

Вебкам-бизнесмен Даниэль Ажиев в апреле 2020 года в своей соцсети заявил, что его бывший друг Токобеков виновен в смерти четырех людей в результате этой аварии.

По словам Ажиева, именно он помог депутату выбраться из его автомобиля после аварии. Он отметил, что Токобеков в ту ночь был пьян.

После аварии Темирлан Токобеков ни разу не появился на сессии Бишкекского городского кенеша и не дал журналистам ни одного комментария по поводу случившегося.

В своем видео-обращении Ажиев подчеркнул, что если с ним что-то произойдет, «нужно винить Токобекова и его отца». В конце марта Ажиева задержали и по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством сети интернет» за оскорбительные высказывания о кыргызах. Его водворили в СИЗО-1 до 26 мая.

Это не первый шквал критики в сторону Токобекова. В 2017 году его раскритиковали за то, что он приехал на школьное мероприятие в затонированном автомобиле. Токобеков должен был рассказывать детям про правила ПДД.