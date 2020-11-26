Пресс-служба мэрии Бишкека 26 ноября сообщила, что новым акимом Октябрьского района Бишкека назначен Данияр Арпачиев.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

Данияр Арпачиев занимал пост мэра Каракола в Иссык-Кульской области с мая 2016 года. В августе 2018 года Каракольский городской кенеш выказал ему недоверие, и спустя месяц Арпачиев подал в отставку по собственному желанию.

После этого бывший мэр занимал пост акима Тонского района в Иссык-Кульской области.

Бывшего акима Октябрьского района Бишкека Константина Куценко 23 ноября задержала Финполиция. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме по выводу и смене собственника земельного участка, который конфисковали по приговору суда.

По данным правоохранительного органа, в 2016 году отдельные «преступные» лица создали устойчивую связь с чиновниками аппарата президента, руководством Госрегистрационной службы, судьями и другими работниками судебной системы.

Затем они в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав судебные дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, подлежащего конфискации по приговору суда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Коррупция» Уголовного Кодекса. Сейчас сотрудники финпола разыскивают других высокопоставленных лиц, причастных к этому преступлению.

Финпол сообщил, что ранее в рамках этого дела были уже задержаны заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда и судья Межрайонного суда города Бишкек.

Куценко был назначен на должность акима Октябрьского района 2 ноября, после того, как бывший полпред правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев стал и.о. мэра Бишкека и уволил работавших ранее акимов двух районов.

Уголовные дела Куценко

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует юрист Куценко. Ранее он проходил подозреваемым в деле о рейдерском захвате китайской строительной компании B.L.S, строившей жилой комплекс «Даймонд Сити».

Также по этому делу проходят экс-депутат Рустам Маманов, как организатор этого захвата, родственник жены бывшего президента Раисы Атамбаевой, а также бывшая глава Свердловского райсуда Эльвира Джаркеева. Ее обвиняют в вынесении незаконных решений в пользу рейдеров.

По версии следствия, Куценко подавал иски к гражданам Китая из компании B.L.S, то есть был посредником между рейдерами и судьей Джаркеевой. Позже он начал сотрудничать со следствием и дал показания, что лично заносил судье $90 тысяч за решение суда в пользу рейдеров.

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев назначил Куценко главой Октябрьского акимиата 2 ноября. Юрист и член ЦИК Кайрат Осмоналиев возмутился этим назначением из-за незавершенных судебных разбирательств. Тогда Тулобаев сообщил, что не знал об уголовных делах нового акима.

Сейчас после задержания Куценко финполом, и.о. мэра извинился перед бишкекчанами за то, что назначил его главой Октябрьского района. Он пообещал впредь быть «более осторожным и разборчивым».

Кроме этого, о Константине Куценко известно, что он является главой профессиональной лиги ММА и панкратиона Кыргызстана, а также вице-президентом Федерации фитнеса.



Также, по данным реестра Министерства юстиции, Куценко значится руководителем в трех компаниях — спорт клуб «Жолборс Тим», «Констант компани», занимающейся юридическими услугами, и общественной организации «Злата Кей Джи».