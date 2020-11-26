Генеральная прокуратура направила в Центризберком публикации о проведённой встрече кандидата в президенты Имамидина Ташова со СМИ. В надзорном органе отметили, что Ташов нарушил избирательное законодательство, согласно которому кандидатам запрещено проводить агитацию в неположенный период.

«Видео Ташова было размещено в соцсетях, на котором видно как он проводит встречу с представителями СМИ и рассказывает о своих планах. Мы призываем всех участников избирательного процесса строго соблюдать законность и не допускать нарушения избирательного законодательства», — сообщили в надзорном органе.

Ранее Генпрокуратура направила в ЦИК публикации о проведённой встрече другого кандидата в президенты Адахана Мадумарова с мигрантами и СМИ в Москве. По данным надзорного органа, во время встречи были элементы скрытой агитации.

Однако сам Мадумаров не согласился с обвинениями Генпрокуратуры. Он считает, что на решение надзорного органа повлиял Садыр Жапаров, который якобы хочет исключить его с избирательной гонки.

«Я понимаю вашу неуверенность в собственной победе на предстоящих выборах президента страны и желание любым путем избавиться от реальных конкурентов. То, что вы стали сомневаться в победе — это хорошо. Хорошо, что начали понимать, как много натворили бед для нашей многострадальной страны за короткое время на посту премьер-министра и незаконного исполнения полномочий президента страны», — обратился Мадумаров к Жапарову.

Он также напомнил Жапарову о незаконной агитации во время его рабочего визита в регионы.

«Вы ездили по всей стране, щедро раздавали обещания решить экономические, социальные и территориальные проблемы и в разных форматах презентовали свою программу изменения в законодательство о выборах парламента и президента», — заявил Мадумаров.

Президентские выборы

10 января 2021 года в Кыргызстане должны пройти досрочные выборы президента. Заявление в ЦИК подали более 60 кандидатов, но часть из них уже сошла с гонки.

В списке кандидатов числится и Садыр Жапаров, который 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра.

За месяц пребывания у власти Жапаров посетил все регионы Кыргызстана с рабочим визитом. В каждой области он проводил массовые встречи с местными жителями, на которых собирались сотни человек и не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

Вояж Жапарова по регионам страны выглядел, как неофициальная предвыборная агитация. На каждой встрече с местными жителями Жапаров давал обещания, что улучшит их жизнь, решит проблему на границах и повисит социальное и экономическое положение в Кыргызстане.

Ранее кандидатка в президенты Клара Сооронкулова заявила, что Садыр Жапаров грубо нарушает закон, используя свои полномочия для проведения незаконной агитации.

«Он успел съездить во все регионы и использовал площадки как место для агитации. Он обещал, что пойдет на выборы как обычный гражданин. Во вчерашнем интервью стало ясно и понятно, что все политрешения принимаются с его участием. Справедливость и честность выборов поставлена под сомнение», — сказала Сооронкулова.

Она считает, что со стороны Жапарова грубо попирается принцип равноправия перед законом, и досрочные выборы президента могут превратиться в «очередную грязную и нечестную кампанию».

Фото на главной: КТРК.