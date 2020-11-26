Генеральная прокуратура ответила на заявление лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова о том, что его хотят снять с гонки «под надуманным предлогом наличия скрытой агитации» на встрече с кыргызстанцами в Москве.

В надзорном органе сообщили, что в период подготовки и проведения досрочных выборов президента прокуратура образовала Штаб по надзору за избирательным законодательством.

Этот штаб занимается мониторингом разных сообщений и сигналов из интернета и социальных сетей.

Так 19 ноября в сети появилось видео, где Мадумаров провел встречу с мигрантами из Кыргызстана в Москве. В прокуратуре пояснили, что материалы видео направили в Центризбирком согласно закону «О выборах» для контроля предвыборной агитации и устранения нарушений.

«23 ноября публикация была направлена для рассмотрения в ЦИК. При этом, никаких других материалов или запросов, касающихся этого вопроса, Генеральной прокуратурой в ЦИК не направлялось», — сообщили в прокуратуре.

Мадумаров, Генпрокуратура и Жапаров

Заявление Генпрокуратуры стало реакцией на обвинения Адахана Мадумарова в адрес Садыра Жапарова в давлении через Генпрокуратуру.

Мадумаров сделал свое заявление после того как стало известно, что прокуратура направила в ЦИК материалы по видео со встречи политика с мигрантами в Москве.

Тогда лидер партии «Бутун Кыргызстан» заявил, что за действиями прокуратуры якобы стоит кандидат в президенты Садыр Жапаров.

При этом Мадумаров напомнил, что Жапаров будучи на посту и.о. президента посещал с рабочими поездками регионы страны. В одном из регионов он заявил об участии в президентских выборах 10 января.

По мнению политика, члены ЦИК должны дать оценку действиям кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Кыргызстана пройдут 10 января. В выборах планируют участвовать 47 кандидатов, в том числе Адахан Мадумаров и Садыр Жапаров.

При этом, несмотря на то, что официально предвыборная агитация еще не началась, ряд кандидатов уже заявили, что Жапаров препятствует своим оппонентам, обвинив его в использовании админресурса.

Досрочные выборы президента стали результатом политического кризиса, который начался после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Тогда граждане вышли на митинг так как были недовольны результатами выборов в парламент.

В эту же ночь из колонии вызволили Садыра Жапарова и других политиков. Результаты выборов в парламент были отменены, а Жапаров путем угроз и давления занял кресло премьер-министра и исполнял полномочия президента. Сейчас он сложил с себя полномочия для участия в выборах, а обязанности президента исполняет его соратник Талант Мамытов.