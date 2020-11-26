Повестку корреспонденту Аскарбеку Мырзабекову 25 ноября вручил участковый милиционер, однако в документе не было указано, по какому делу и в качестве кого вызывают корреспондента «Клоопа».

Когда Мырзабеков прибыл на допрос, следователь сообщил ему, что 21 депутат Каныш-Кыйинского айыльного кенеша написали в отношении него, экоактивиста Бакыта Турганбаева и оператора Калыйбека Нурдинова заявления в ГКНБ, районную прокуратуру и в милицию.

Причиной этому послужила съемка, которую вел Мырзабеков — в конце августа он снял на видео собрание депутатов айыльного кенеша с участием местных активистов и представителей золотодобывающих компаний.

На собрании обсуждались требования местных жителей, которые хотели, чтобы депутаты отозвали решение на право использовать цианид при добыче золота.

Когда Мырзабеков 25 ноября прибыл на допрос, следователь Марат Жабайкулов ознакомил его с заявлением, но не сообщил, по какой статье было начато досудебное производство. На допрос, кроме Мырзабекова, пригласили оператора и двух депутатов айыльного кенеша.

Однако прибывшие депутаты рассказали, что не знают, по какому делу их вызвали на допрос. Также они заявили, что не писали заявления в отношении Мырзабекова.

По словам Мырзабекова, во время допроса Жабайкулов потребовал у него показать видео, которое было снято на собрании. Также он начал читать личные переписки Мырзабекова в мессенджере WhatsApp и заставил его удалить видео, загруженное на его YouTube-канал.

«Сказал “принеси телефон и покажи видео”. Зашел в Whatsapp-группу “Чаткал көйгөйү (Проблемы Чаткала)” для проверки. Сказал, что я нахожусь в тесной связи с Бакытом Тургуналиевым. Он просмотрел видео и сфотографировал их на телефон. Сказал: “На основании этого приобщу к делу, если в группе “Чаткал Көйгөйү” будет упомянуто мое имя, то первым задержат тебя”. Сказал, что в Китае дают шанс 999 раз, а на тысячный раз уже отправляют на расстрел. Сказал, что “дело лучше вот так закрыть, а не поступать со мной [как в Китае]”», — рассказал Мырзабеков про допрос.

Юристка общественного фонда «Клооп Медиа» Фатима Якупбаева заявила, что следователь мог превысить свои полномочия. В связи с этим редакция «Клоопа» обратится в Генеральную прокуратуру и МВД.

«Если, со слов журналиста, действительно было так, то действия следователя характеризуется по статье “Превышение власти”. Подследственность таких дел у ГКНБ. Так как превышение власти было и были совершены другие действия, то общественный фонд “Клооп Медиа” обратится в Генеральную прокуратуру и в МВД для того, чтобы провели служебное расследование в отношении следователя: если найдут в его действии незаконные элементы, чтобы его привлекли к ответственности. Мы примем все меры для того чтобы человек понес ответственность за то, что совершил», — сказала Якупбаева.

Ответ милиции

Когда журналисты связались со следователем Жабайкуловым, он отказался давать комментарии. Позднее пресс-служба УВД по Жалал-Абадской области опубликовала пресс-релиз, согласно которому депутаты Каныш-Кыйинского айыльного кенеша обратились с заявлением в правоохранительные органы 26 сентября.

В заявлении говорится, что житель села Каныш-Кыя Бакыт Тургуналиев создал группы «Чаткал көйгөйлөрү» и «Свои», где, «прикрываясь именем народа», всячески оскорблял депутатов.

Также депутаты написали в заявлении, что Мырзабеков и оператор Нурдинов сняли заседание на видео, а неверная информация о депутатах с заседания с тех пор распространилась по группам и «нанесла вред их репутации». По мнению депутатов, «неподтвержденная информация в этих видео в одностороннем порядке очерняет их и провоцирует народ, чтобы они требовали закрытия золотодобывающих фирм».

Депутаты просили дать юридическую оценку и принять меры в отношении «действий некоторых лиц, состоящих в этих группах».

УВД Чаткальского района начало досудебное производство по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». По утверждению пресс-службы милиции, корреспондент «Клоопа» был вызван в качестве свидетеля.

Правоохранительные органы также утверждают, что следователь не читал личные переписки Мырзабекова и не заставлял его удалять видео, а все следственные мероприятия проводились «в рамках закона».

Однако Мырзабеков утверждает, что загрузил запись заседания на Youtube и ограничил к нему доступ — видео можно было посмотреть только по ссылке. По словам Мырзабекова, он поделился ссылкой с Тургуналиевым, а тот распространял ссылку с заседания депутатов — никаких провокаций и призывов там не было.

Цианид, который тревожит чаткальцев

Корреспондент «Клоопа» Аскарбек Мырзабеков снимал заседание Каныш-Кыйинского айыльного кенеша 27 августа. На заседании присутствовали представители общества «Чаткал Көйгөйү» («Проблемы Чаткала»), а также представители золотодобывающих компаний «Вертекс Голд Компани», «Чаарат ЗААВ» и «Кичи Чаарат».

Во время собрания активисты потребовали аннулировать прежнее решение айыльного кенеша, которое давало разрешение фирмам «Вертекс Голд Компани» и «Чаарат ЗААВ» на производство золота с использованием цианида.

Также местные жители требовали раскрыть информацию о хвостохранилище «Кичи Чаарат», которое было построено на участке Кок-Добо «с грубыми нарушениями экологических правил», а заодно о сэкономленных 60 миллионах долларов при его строительстве.

*В 2018 году Генпрокуратура сообщила, что лицензия компании «Кичи Чаарат» уже несколько лет незаконно продлевается и возбудила уголовное дело на руководство предприятия и ответственным сотрудникам Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Кроме того жители требовали, чтобы 80 процентов сотрудников компаний, разрабатывающих месторождение Чаарат, составляли местные жители.

Во время собрания представители трех компаний рассказали о технологии производства золота и попытались ответить на вопросы жителей. Представитель компании «Чаарат ЗААВ» подтвердил, что цианид в производстве используется в малом количестве.

Представители остальных двух компаний не стали вдаваться в детали о технологии производства. Это вызвало возмущение у местных жителей и они потребовали, чтобы компании показали документы о методе добычи золота: в частности, их интересовало, какие вредные вещества выбрасываются в воздух и почву после получения золота.

Депутаты айыльного округа решили продолжить собрание 10 сентября и разошлись, однако после собрания один из депутатов поссорился с Мырзабековым, который записывал встречу на видео.

По словам Мырзабекова, депутат потребовал от него, «не делая монтаж, сначала показать ему [видео] и потом публиковать». Но, по закону, депутат айыльного кенеша не имеет права требовать подобное от журналиста.

Сотрудники милиции тоже были свидетелями ссоры, но никаких мер не предприняли. После того как один из собравшихся попытался напасть на экоактивистку Венеру Касымову, правоохранительные органы разогнали собравшихся.

Среди тех, кто препятствовал экоактивистам был депутат Каныш-Кыйинского айыльного кенеша Самат Жолдошев.

10 сентября экоактивисты Айбек Бузурманкулов и Венера Касымова приехали в Чаткальский район и стали свидетелями загрязнения реки в селе Каныш-Кия. После этого Бузурманкулов написал заявление в экотехинспекцию Чаткальского района, а когда активист хотел сделать видеообращение к властям ему начали препятствовать неизвестные люди. 14 октября Бузурманкулова назначили полномочным представителем правительства в Таласской области.

Аскарбек Мырзабеков освещал проблемы экологии и добычи золота в Чаткальском районе. Вы можете ознакомиться с его материалами по следующим ссылкам: