И.о.премьер-министра Артем Новиков накануне на заседании парламента рассказал о ходе переговоров с Китаем по отсрочке уплаты по внешнему долгу. Сейчас вместе с процентами он составляет более $2 млрд.

«Со стороны КНР предлагается пролонгировать долг на четыре года, с разбивкой по траншам. И процентную ставку за эту пролонгацию китайская сторона предлагает установить в размере 2%. То есть, в целом она как бы выдерживается на уровне установленных правительством параметров льготности. Переплата по этой сумме составит 2,9 млрд сомов», — заявил чиновник.

Но это не окончательный итог переговоров, по словам Новикова, они еще ведутся.

При этом почти две недели назад Руслан Татиков, начальник управления госдолгом Минфина Кыргызстана, рассказал на пресс-конференции, что Китай уже точно согласился предоставить отсрочку Кыргызстану по выплатам внешнего долга. Но отказался сообщать подробности переговоров.

За что и сколько сейчас Кыргызстан должен Китаю

С 2008 года Кыргызстан получил десять крупных кредитов КНР, которые сейчас и составляют перед ней долг: семь на строительство дорог и три на энергетическую безопасность. Вместе с процентами долг составляет сейчас $2 млрд 256 млн долларов. Это:

кредит на реабилитацию дороги Ош-Сары-Таш-Иркештам на $75,29 млн;

кредит на реабилитацию дороги Бишкек-Нарын-Торугарт на $200 млн

два кредита на реабилитацию двух участков дороги Ош-Баткен-Исфана и Бишкек-Балыкчы на $129,83 млн;

три кредита на строительство альтернативной дороги Север-Юг на $690,8 млн;

кредит на модернизацию линий электропередач на юге Кыргызстана на $208 млн;

строительство ЛЭП Датка-Кемин и подстанции Кемин на $389,80 млн;

кредит на модернизацию ТЭЦ Бишкека на $386 млн.

Зависимость Кыргызстана от Китая

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Кроме того, по версии Кильского института мировой экономики, Кыргызстан входит в семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд, который находится в Гонконге.

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