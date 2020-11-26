Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на брифинге 26 ноября сообщила, что Кыргызстан ведет переговоры с Россией по покупке вакцин против коронавируса.

«В августе мы направили в Россию письмо с просьбой импортировать вакцины российского производства в Кыргызстан с даты их тестирования и утверждения для общего лечения», — сказала Сурабалдиева.

Она добавила количество вакцины, графики прибытия и регистрации в Кыргызстане уже разработаны.

По словам Сурабалдиевы, специалисты из Кыргызстана уже успели побывать в Москве, чтобы ознакомиться с разработкой и клиническими испытаниями российской вакцины «Спутник-V».

Кроме этого, власти страны продолжают отслеживать эффективность вакцин других стран. И если вакцины, предпочитаемые Всемирной организацией здравоохранения будут готовы, позиция Кыргызстана по ним также уже готова.

Российская вакцина «Спутник-V» была зарегистрирована еще в августе 2020 года. Сейчас Россия работает над тем, чтобы вакцина прошла регистрацию в Европе.

По данным Российского фонда прямых инвестиций «Спутник-V» будет стоит меньше 10 долларов за одну дозу.