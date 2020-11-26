Генпрокуратура выявила, что в гимназию №28 на протяжении пяти лет нанимались сотрудники, которые получали зарплату, не работая. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

По данным пресс-службы, с 2015-2020 годы в учреждение незаконно приняли на работу 10 сотрудников на позиции: учителей, библиотекаря, лаборантов и руководителей кружков. Однако они фактически не работали, а зарплата им перечислялась.

В итоге прокуратура насчитала ущерб от Центра образования по Первомайскому району госказне в размере 5 млн 221 тысячи сомов.

Надзорный орган зарегистрировал дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог» уголовного кодекса. Расследование передано в финансовую полицию.

Похожее дело с фиктивным наймом на работу школьных работников зафиксировано в 2015 году в школе №46.

Тогда прокуратура Свердловского района и АКС ГКНБ выяснили, что директор школы незаконно оформлял приказы о принятии на работу своих родственников в качестве учителей начальных классов и библиотекаря.

Он получал их заработные платы в период с 2014 по 2015 учебный год, в результате чего государству причинен ущерб на общую сумму более 252 тысяч сомов. Тогда было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностным положением».