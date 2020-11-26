Экспертка по Конституционному праву и докторка юридических наук Сания Токтогазиева и депутат Дастан Бекешев отказались от приглашения главы Конституционного совещания Бекбосуна Борубашова принять участие в обсуждении проекта новой Конституции. Они считают, что КС нелегитимно, а его члены не намерены учитывать их предложения.

«Имитация Конституционного совещания»

Сания Токтогазиева отмечает, что формат работы конституционного совещания не соответствует принципам его работы. По её словам, идёт необоснованная спешка событий.

«КС было создано постфактум и работает по готовому документу, занимаясь просто его редактированием. Члены конституционного совещания, в частности юристы, целенаправленно опускают и не обсуждают фундаментальные и процессуальные моменты формата работы КС», — считает она.

Токтогазиева считает, что и.о. президента не имеет никакого права инициировать конституционную реформу и созывать Конституционное совещание, а депутаты шестого созыва созывать референдум.

«Все вышесказанное показывает, что это всего лишь имитация КС, с заранее поставленной задачей. Мы, юристы, несколько раз открыто и через брифинги задавали вышеуказанные вопросы членам КС, в частности о формате работы и законности самого совещания. Мы так и не получили никакого ответа на эти вопросы», — отмечает она.

Токтогазиева подчеркнула, что не видит смысла принимать участие в «имитации КС и легитимизировать незаконную конституционную реформу».

«Не намерены слушать оппонентов»

Депутат шестого созыва Дастан Бекешев в своём телеграм-канале сообщил, что у него есть несколько предложений по изменениям в проекте новой редакции Конституции. Однако Бекешев считает, что его предложения не будут услышаны.

«Их отклонят, причём единогласно. И если я подам предложения, то мне будут говорить: «ты же пришёл, принёс предложения. Значит посчитался с этим органом, он существует юридически, значит ты его признал». И потом понимаешь если будет референдум, парламентская или президентская форма правления, или так как захочет Садыр Жапаров, то вообще какой смысл давать предложения. Но двигать буквы туда-сюда, не знаю, есть ли в этом смысл», — сказал Бекешев.

«Открыты для предложений»

25 ноября Бекбосун Борубашов в интервью ИА 24.kg сказал, что не формировал состав КС, а только предлагал членов. По его словам, в составе совещания около 40 ученых. Из них 18 — доктора и кандидаты наук. Большинство — юристы, но есть и экономисты, социологи, физики и математики.

На вопрос как в Конституционном совете оказались только члены, поддерживающие смену версии Конституции, Борубашов напрямую не ответил. Но подчеркнул, что там согласны видеть и оппонентов, так как «открыты для дискуссий и предложений».

Он пригласил нескольких критиков проекта новой Конституции, включая экс-президента Розу Отунбаеву, Санию Токтогазиеву и депутатов шестого созыва Омурбека Текебаева, Каныбека Иманалиева, Дастана Бекешева и остальных, прийти на заседание КС и высказать свои замечания.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет. Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров уже подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.

23 ноября Садыр Жапаров дал интервью 7 каналу, в котором заявил, что не против переноса референдума по изменению Конституции.

Он призвал членов Конституционного совещания не торопиться в работе над проектом новой Конституции и потратить один-два месяца на обсуждение.

Однако при этом, он предложил 10 января 2021 года вынести на референдум два вопроса. Первый – о форме правления в Кыргызстане, а второй о том, как должен формироваться парламент.

Сам референдум депутаты парламенты предложили провести 10 января вместе с досрочными выборами президента.

Юристка Сания Токтогазиева раскритиковала предложение Жапарова и заявила, что нынешняя власть «постоянно меняет свою тактику и действует ситуативно».

Она отметила, что даже предложение об изменении темы референдума является незаконным, так как «6 созыв парламента уже не имеет на это права».