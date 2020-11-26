В Академии наук 25 ноября прошло очередное заседание Конституционного совещания. Члены совещания обсудили ряд важных вопросов, связанных с новой редакцией кыргызской Конституции.

«Клооп» подготовил краткий пересказ того, о чем говорили на совещании и собрал инициативы, которые решили в итоге закрепить в Конституции.

Премьер-министра не будет

Члены конституционного совещания в секции «Государственные органы власти» предложили упразднить институт премьер-министра. По их словам, полномочия главы правительства переходят президенту, поэтому нет необходимости для отдельного должностного лица.

Собравшиеся проголосовали, и в итоге приняли решение — премьер-министра в Кыргызстане не будет.

В первом пункте 56-й статьи проекта новой Конституции теперь указано — президент является главой государства и руководит исполнительной властью.

Пенсии не поднимут

Члены секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» предложили поднять размеры пенсий, пособий и другие виды соцпомощи.

Однако руководитель Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Чолпон Койчуманова ответила, что государство не сможет это сделать, из-за нынешнего экономического положения.

«Давайте смотреть на бюджет», — призвала она.

С ней согласился председатель секции Нурлан Шерипов.

«Все зависит от размера госбюджета. Тем более с дефицитом 35 миллиардов это реализовать невозможно. Обеспечивать даже прожиточным минимум трудно на сегодня. У государства не хватит возможностей», — сказал Нурлан Шерипов.

В итоге Шерипов предложил пригласить на обсуждение этого вопроса руководство Минтруда, специалистов и экспертов в сфере экономики и социальной защиты, и только потом принимать решение.

Спор об импичменте

Члены секции «Государственные органы власти» спорили о том, как следует отстранять от должности президента страны. В новой редакции Конституции, чтобы парламент мог объявить импичмент президенту, необходимо заключение Генпрокуратуры и Конституционного суда о наличии в действиях президента признаков преступления.

Доктор исторических наук Абылабек Асанканов отметил, что нужно обеспечить баланс между ветвями власти.

«В обществе бытует мнение, что мы пытаемся усилить полномочия президента. А мы, наоборот, стремимся обеспечить принцип сдержек и противовесов. Как может генпрокурор давать заключение против президента для отстранения и привлечения его к уголовной ответственности, если руководителя надзорного органа назначает сам глава государства? Поэтому усиление полномочий Конституционного суда в этом вопросе важно», — сказал Абылабек Асанканов.

Однако некоторые члены совещания с ним не согласились: по их мнению, объективность Конституционного суда под вопросом.

Депутат Кенжебек Бокоев уже третье заседание подряд выступал за то, чтобы передать больше полномочий парламенту. По его словам, генпрокурора должен назначать парламент.

«Потому что по первым лицам государства уголовное дело может возбудить только Генпрокуратура. За эти 30 лет все политические заказы исполняла Генпрокуратура. Но ни один глава надзорного органа, ни один следователь не привлечен к ответственности. Парламент должен назначать генпрокурора», — предложил нардеп.

Исключение статьи, ограничивающей свободу слова

25 ноября состоялся брифинг, где выступили члены Конституционного совещания из секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина». Эксперт Лейла Садыкова сообщила, что они убрали статью об уголовном преследовании СМИ за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности.

«В действующей Конституции нет этой нормы. Уже сколько лет мы смогли прожить без привлечения к уголовной ответственности за распространение информации, порочащей честь и достоинство. Думаю, и дальше обойдемся привлечением к ответственности в рамках гражданского права», — сказала Лейла Садыкова.

Этническая квота

Несколько членов секции «Государственные органы власти» предложили убрать этническую квоту в Жогорку Кенеше. По словам бывшего депутата Кемеля Аширалиева, этническая квота в парламенте не оправдала своих целей.

«По этнической квоте в парламент приходят одни и те же лица, в основном богатые представители других национальностей. Мы должны поддержать женщин и поэтому оставим женскую квоту», — заявил Аширалиев.

Конституционное совещание

20 ноября и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания. В состав органа включено около 90 человек, среди которых есть действующие парламентарии.

На создание совещания отреагировал депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

«Указ президента здесь не правильный, президент не может вносить законы в парламент», — пояснил он.

Экс-спикер легендарного парламента Абдыганы Эркебаев отметил, что состав КС непрофессиональный, так как там крайне мало юристов-специалистов по конституционному праву.

«Список совещания появился сразу после того, как и.о. президента Талант Мамытов подписал указ о создании комиссии. Возможно, все это было спланировано. Такие вещи требуют серьезной подготовки, консультаций влиятельных политиков, практиков и юристов по конституционному праву. Вызывает удивление то, что в составе КС крайне мало представителей конституционного права и практиков», — сказал он.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов заявил, что Конституционное совещание заняло соглашательскую позицию.

«Они могут предложить какие-то “косметические” предложения, а серьезной критики я не вижу», — сказал он. По его мнению, в состав КС пригласили только тех, кто проявил лояльность, а критиков нет.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране активно поддерживается Садыром Жапаровым, который занял кресло премьер-министра и и.о. президента после того, как его отпустили из колонии на волне народных митингов против результатов выборов в парламент. Сейчас он снял с себя полномочия, чтобы баллотироваться в президенты.

После того, как парламент одобрил законопроект по переносу выборов Жогорку Кенеша и конституционной реформе, юристы и гражданское общество назвали документы «спущенным сверху».

Однако сам Жапаров 23 ноября в интервью 7 каналу заявил, что не является автором нового проекта Конституции.

«Авторы документа — около 20 человек. Среди них Бекбосун Борубашов, Кадыр Кошалиев, Баяс Турал, Азимбек Бекназаров. Проект обсуждается последние 10 лет. Я внес всего лишь два предложения: объединить полномочия президента и правительства, а также про народный курултай», — сказал Жапаров.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция», потому что он значительно усиливает президентские полномочия. Несколько депутатов, которые значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ или не участвовали в его разработке.

Многие политики называют новую Конституцию откатом к авторитаризму и временам Курманбека Бакиева. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции республику перестанут признавать в мире и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.