Во всем мире 25 ноября началась кампания «16 дней активизма против гендерного насилия». Она проходит ежегодно и заканчивается 10 декабря — в день прав человека.
Депутатки Аида Касымалиева и Наталья Никитенко, глава минтруда и соцразвития Ализа Солтонбекова и глава Ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова озвучили главные направления борьбы с насилием против женщин и девочек в Кыргызстане. «Клооп» приводит основные моменты их выступлений.
Насилие фиксируют на 13% больше
Назначенная накануне главой министерства труда и соцразвития Ализа Солтонбекова привела статистические данные по фактам семейного насилия за последние 10 месяцев 2020 года.
По данным МВД за этот период, количество зарегистрированных случаев выросло на 13% и составило 7 669 случаев. При этом, выдано 7 367 временных охранных ордеров, что также на 13% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.
Солтонбекова сообщила, что за десять месяцев зарегистрировано 305 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел.
По ее данным, ранее на телефон доверия министерства поступало около 4-5 тысячи звонков, на сегодня звонки составили 108 298 звонков. Из них мужчины звонили в 23%, женщины в 77%, а дети в 29% случаев.
Что делает исполнительная власть?
Министресса отметила, что, несмотря на кризис, в этом году предприняты «важные» шаги в борьбе с насилием. Например, минтруда и соцразвития определено, как уполномоченный орган, координирующий деятельность всех 17 ответственных субъектов в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
«В уголовно-процессуальном законодательстве введена норма о задержании виновника семейного насилия. Принят план срочных мер для реагирования на семейное насилие и медиа-план — совместно с ЕС и ООН запустили многолетнюю программу “Луч света”», — рассказала Солтонбекова.
В 2021 году министерство запланировало и заложило 3 млн 400 тысяч сомов на открытие государственного кризисного центра. Далее ведомство планирует поэтапно каждый год открывать по одному кризисному центру.
Также инициируется создание горячей линии 117, функцией которой будет прием обращений по вопросам гендерного и семейного насилия.
В рамках 16-дневной кампании по всей республике планируется запустить видео-ролики о насилии в отношении женщин и девочек, онлайн-дискуссии, форумы, лекции в университетах, разместить билборды, распространить информацию о горячих линиях для женщин, о кризисных центрах, совместно с ОМСУ будут проведены уличные марши и флешмобы.
«Мы призываем объединиться, чтобы нарушить молчание и заявить о насилии, поддержать кампанию “Жизнь без насилия”, преуспеть в искоренении насилия в отношении женщин и девочек», — сказала Солтонбекова.
Также она добавила, что сейчас в каждом айыл-окмоту создают комитеты по предотвращению семейного насилия. В них входят активисты, суд аксакалов, женсоветы, молодежь, волонтеры.
«Парламентаризм нужен для выражения голоса женщин»
Вице-спикерка парламента Аида Касымалиева отметила, что закон против семейного насилия, принятый в 2017 году, до сих пор не работает в полную силу. Основной причиной этого она назвала, что общество не воспринимает насилие в отношении женщин преступлением.
«Раньше жертва семейного насилия должна была сама обратиться в правоохранительные органы с заявлением, что ее избили. По закону 2017 года, о насилии может сообщить любой свидетель: сосед или прохожий. Однако пока это не работает, потому что на его исполнение не было выделено бюджета», — рассказала вице-спикерка.
Касымалиева отметила, что ситуация с семейным насилием ухудшилась из-за экономического кризиса на фоне пандемии, «когда все сидят в одном месте без работы и денег».
Она сообщила, что 26 июня в парламенте создали расширенный орган по правам женщин — Гендерный совет. Он находится под началом спикера и усиливает контрольную функция парламента.
Вице-спикерка подчеркнула, что сейчас решается вопрос по принятию новой Конституции, где будет указана новая форма правления — парламентская или президентская. По ее мнению, домашнее насилие усилится, если нынешнюю систему поменяют и из парламента исчезнут голоса женщин в виде квоты и Форума женщин в Жогорку Кенеше.
*В новом тексте Конституции предлагается уменьшить количество депутатов до 90 человек. При этом часть из них будет избираться по одномандантной системе — один депутат от округа. Многие политики и представители гражданского общества высказались, что это может привести к «абсолютно мужскому» составу парламента.
«Ребенок выросший в семье с насилием, сама семья никогда не смогут быть счастливыми, государство не сможет подняться на ноги в экономике. Поэтому насилие в отношении семьи, женщины и ребенка — это насилие в отношении государства», — отметила Касымалиева.
«Это касается каждого»
Депутатка от фракции «Ата Мекен» и глава комитета парламента по правопорядку Наталья Никитенко отметила, что насилие в семье касается каждого кыргызстанца, вне зависимости от его гендерной принадлежности.
«Я бы хотела обратиться к мужчинам. Это дело каждого гражданина, который считает себя патриотом. Речь идет о ваших мамах, дочерях и сестренках. Каждый мужчина, поставив себя на место человека, чья дочь когда-то могла испытать насилие, он бы иначе относился к этой проблеме. Просто каждый думает, что это его не касается, что это его обойдет. Но когда такие высокие показатели насилия, это рано или поздно коснется каждого», — считает Никитенко.
Никитенко напомнила, что еще летом в первом чтении был принят законопроект Исхака Пирматова, направленный на ужесточение механизмов в отношении насильников. В нем, в частности, предлагается исключить возможность примирения сторон.
«Очень часто выявляется случай насилия, в обществе все возмущены, все высказывают негативное мнение. Вот казалось бы возмездие наступило, насильник был осужден. Но затем помимо всех легальных процедур, следствия и т.д. женщина, семья женщины иногда под давлением приходит к примирению сторон и все общество разочаровывается. И это происходит сплошь и рядом», — рассказала законодательница.
По ее словам, также предлагается исключить норму по возможности амнистии людей, осужденных по статьям, связанным с насилием. Депутатка считает, что эти ужесточенные меры направлены на то, чтобы «отрезвить» общество и ввести более действенные рычаги борьбы с насилием.
«Но только законодательной инициативы недостаточно. Очень важна трансформация сознания, изменение отношения. […] Сейчас в сознании нет ощущения, что это плохо, нет некоторой стигматизации насильника. Пока этого не будет, процессы по привлечению к ответственности будут идти достаточно слабо», — считает Никитенко.
Депутатка напомнила про мирный марш 8 марта в 2019 году, когда «была волна давления со стороны правоохранительных органов». Она считает, что хоть и ее коллеги — народные избранницы — встали на защиту и высказались, этого оказалось недостаточно. По ее мнению, нужно, чтобы говорили сами люди, «не оставались в стороне».
Никитенко пообещала, что сделает все, что зависит от нее, как от депутатки шестого созыва: изменения в законодательство, выделение средств из бюджета на поддержку кризисных центров, на оказание психологической и юридической помощи.
«Чрезвычайно важно менять сознание, чрезвычайно важно не оставаться равнодушным, не оставаться в стороне, сообщать о фактах насилия. Сейчас каждый — средство массовой информации, у всех есть сотовый телефон. Каждый человек может не промолчать и выполнить свой гражданский долг», — призвала депутатка.
А что по кризисным центрам?
Толкун Тюлекова выделила три главных направления, в которых надо работать: эффективная правоохранительная практика, мощная информационная пропаганда недопустимости совершения насилия и наличие комплексной помощи пострадавшим.
Она отметила, что Ассоциация работала во время пандемии совместно с минтруда и соцразвития и депутатами и отслеживала каждый случай насилия. Тюлекова назвала фокус 16-дневной акции против насилия над женщинами и девочками — «Остановим пандемию семейного насилия».
«Кризисные центры готовы работать, оказывать помощь. Наши услуги стандартизированы, мы пытаемся развивать больше услуг. В этом году мы предоставляли всю помощь онлайн и принимали женщин в убежище в экстренных случаях даже во время режима чрезвычайного положения», — рассказала глава Ассоциации.
Она отметила, что в рамках этой кампании Ассоциация хочет создать дискурс, чтобы женщины говорили, рассказывали реальные истории. Специалисты организации будут дальше распространять их, чтобы поощрить других женщин не молчать.