Во всем мире 25 ноября началась кампания «16 дней активизма против гендерного насилия». Она проходит ежегодно и заканчивается 10 декабря — в день прав человека.

Депутатки Аида Касымалиева и Наталья Никитенко, глава минтруда и соцразвития Ализа Солтонбекова и глава Ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова озвучили главные направления борьбы с насилием против женщин и девочек в Кыргызстане. «Клооп» приводит основные моменты их выступлений.

Насилие фиксируют на 13% больше

Назначенная накануне главой министерства труда и соцразвития Ализа Солтонбекова привела статистические данные по фактам семейного насилия за последние 10 месяцев 2020 года.

По данным МВД за этот период, количество зарегистрированных случаев выросло на 13% и составило 7 669 случаев. При этом, выдано 7 367 временных охранных ордеров, что также на 13% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Солтонбекова сообщила, что за десять месяцев зарегистрировано 305 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел.

По ее данным, ранее на телефон доверия министерства поступало около 4-5 тысячи звонков, на сегодня звонки составили 108 298 звонков. Из них мужчины звонили в 23%, женщины в 77%, а дети в 29% случаев.

Что делает исполнительная власть?

Министресса отметила, что, несмотря на кризис, в этом году предприняты «важные» шаги в борьбе с насилием. Например, минтруда и соцразвития определено, как уполномоченный орган, координирующий деятельность всех 17 ответственных субъектов в сфере охраны и защиты от семейного насилия.