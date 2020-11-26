Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на брифинге 26 ноября рассказала о причинах задержки выплат компенсаций медработникам заразившимся COVID-19 или скончавшимся от осложнений вызванных коронавирусом.

Компенсационные выплаты

В апреле 2020 года правительство заявило, что медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, будут выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов. А семьям погибших от последствий коронавируса власти выплачивают по 1 миллиону сомов. Власти решили, что выплата компенсаций будет возможна только после того, как специальная комиссия расследует где каким образом заразился медик.

По словам Сурабалдиевой, за весь период пандемии в Кыргызстане, только 479 медиков получили компенсационные выплаты в 200 тысяч сомов. По 1 миллиону сомов получили только 29 семей.

«Готовятся выплаты в 200 тысяч сомов ещё 130 медикам и по миллиону сомов 4 семьям. Всего на рассмотрение специальной комиссии поступило около 2550 заявлений от медиков», — сказала Сурабалдиева.

Однако заражённых медиков в Кыргызстане гораздо больше. Так, по данным Республиканского штаба, на 26 ноября известно уже о 3858 случаях заражения медработников, из которых скончались более 80 человек.

По словам Сурабалдиевой выплата компенсаций будет, но она происходит медленно из-за того, что в заявке на её получение, зараженные врачи указывают неверные или неточные данные. Например:

Не установлен источник заражения;

Медсестра была в отпуске во время инкубационного периода;

Нет справки о временной нетрудоспособности, копии амбулаторной карты или не хватает документов;

Документы заполнены неправильно.

Как работает спецкомиссия?

Уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции минздрава Индира Джумабаева 14 ноября рассказывала о том, как работает спецкомиссия минздрава. По её словам, рассмотрение случаев заражений идет в два этапа:

Сначала работодатели медиков на местах проводят эпидрасследование, собирают необходимые данные и заполняют документы, призванные подтвердить смерть или заражение медика.

Затем пакет из 6-7 документов приходит на рассмотрение в спецкомиссию минздрава.

Эксперты комиссии изучают справки на соответствие — насколько правильно они заполнены. Джумабаева назвала это «работой над ошибками», когда проводится повторная экспертиза первичного служебного расследования.

Юристка минздрава уточнила, для того, чтобы доказать, что медик заразился на работе, нужно указать источник заражения — определенного пациента с его личным эпидномером.

*Но сами врачи сообщали об этом и говорили, что зачастую это нереально. Они лечили десятки человек и не могут точно указать того, кто их заразил — особенно, если это медики поликлиник, принимавшие стабильный поток пациентов, многие из которых могли не знать о своем заражении.

В спецкомиссию входят 12 человек. Это эпидемиологи, инфекционисты, юристы и представители НПО. Комиссию возглавляет замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Комиссия не решает, выплачивать компенсацию или нет — она лишь рекомендует. По закону, это прерогатива министра здравоохранения, так как госорган распоряжается деньгами.

Читать ещё: