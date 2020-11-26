Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 6 человек с коронавирусом. В Бишкеке умерли пять пациентов. Ещё один пациент скончался в Ошской области.

Всего за весь период пандемии скончался 1 251 пациент.

За сутки на 26 октября выявили 427 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 179;

Ош — 17;

Чуйская область — 94;

Ошская область — 36;

Таласская область — 13;

Иссык-Кульская область — 35;

Джалал-Абадская область — 23;

Баткенская область — 28;

Нарынская область — 2.

За все время пандемии в республике выявили 71 171 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 496 пациентов. Всего за время пандемии выписали 62 544 человек из больниц и стационаров по всей стране.

На 26 ноября в стране от коронавируса в больницах лечится 2 861 пациент, среди которых 115 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 832 пациента находятся на амбулаторном лечении.

Среди медработников за минувшие сутки выявили 16 случаев заражения:

Бишкек — 4;

Чуйской области — 3;

Ошской области — 1;

Нарынской области — 1;

Иссык-Кульской области — 7.

За прошедшие сутки выписано с выздоровлением из стационаров выписаны 5 медиков, а из домашней самоизоляции выписаны три медработника.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3858 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 568 медработников.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».