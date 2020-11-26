Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане скончались 6 человек с коронавирусом. В Бишкеке умерли пять пациентов. Ещё один пациент скончался в Ошской области.
Всего за весь период пандемии скончался 1 251 пациент.
За сутки на 26 октября выявили 427 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 179;
- Ош — 17;
- Чуйская область — 94;
- Ошская область — 36;
- Таласская область — 13;
- Иссык-Кульская область — 35;
- Джалал-Абадская область — 23;
- Баткенская область — 28;
- Нарынская область — 2.
За все время пандемии в республике выявили 71 171 случай заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 496 пациентов. Всего за время пандемии выписали 62 544 человек из больниц и стационаров по всей стране.
На 26 ноября в стране от коронавируса в больницах лечится 2 861 пациент, среди которых 115 находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще 3 832 пациента находятся на амбулаторном лечении.
Среди медработников за минувшие сутки выявили 16 случаев заражения:
- Бишкек — 4;
- Чуйской области — 3;
- Ошской области — 1;
- Нарынской области — 1;
- Иссык-Кульской области — 7.
За прошедшие сутки выписано с выздоровлением из стационаров выписаны 5 медиков, а из домашней самоизоляции выписаны три медработника.
Всего за все время пандемии в республике выявили 3858 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 568 медработников.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».