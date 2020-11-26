Фото: Kaktus Media. Фото: Kaktus Media.

В Бишкеке у здания ГП «Кыргыз темир жолу» 26 ноября прошел митинг. Около 10 сотрудников госпредприятия вышли с плакатами «Дашков, верни миллионы в казну», «КТЖ — это не частная лавочка!» и «Пришло время Железным дорогам очиститься от воров».

Они требовали отставки гендиректора «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова. По их словам, Дашков может быть причастен к отмыванию денег и коррупции на предприятии.

Одна из участников митинга заявила, что на предприятии всегда была коррупция, и все руководители были замешаны в финансовых махинациях.

«И вот на должность сел Дашков, но и он тоже ничего не сделал — как были старые шпалы, так и остались, запчасти на тепловозы не покупаются. Вместо этого он занимается ремонтом здания. Он занимается отмыванием денег», — сказала она.

Митингующие обвиняют Дашкова и его покровителей в отмывании денег через предприятие «Мостоотряд» при КТЖ, которое ранее возглавлял Дашков. По их словам, несмотря на требования закрыть «Мостоотряд», фирма существует по сей день.

Работники заявили, что у них якобы имеются доказательства, которые они готовы предоставить кандидату в президенты Садыру Жапарову.

*Садыр Жапаров 14 ноября сложил с себя полномочия и.о. президента и премьер-министра, чтобы принять участие в выборах президента Кыргызстана. Однако его пресс-служба заявила, что Жапаров только временно приостановил полномочия главы правительства и он всё ещё остается премьер-министром.

Участники митинга также потребовали, чтобы председатель Финпола Сыймык Жапыкеев занялся возможными нарушениями на «Кыргыз темир жолу».

Сам гендиректор сейчас находится на больничном. По словам митингующих, если Дашков не выйдет с больничного, то они объявят голодовку.

Василия Дашкова назначили гендиректором ГП «Кыргыз темир жолу» только 10 апреля этого года.

Массовые увольнения

Это не первый случай, когда сотрудники государственных учреждений публично требуют отставки своего начальства или жалуются на коррупцию в ведомстве.

В феврале 2020 года сотрудники охраны госпредприятия потребовали отставки своего руководителя Нурлана Тамаева. Они жаловались на массовые увольнения, возможную продажу рабочих мест и непрофессионализме начальника.

Сам Тамаев все обвинения отрицал, а критику сотрудников списал на обиду за увольнение.

«Мошенничество» на госпредприятии

Предшественника Дашкова, бывшего главу «Кыргыз темир жолу» Канатбека Абдыкеримова, 15 июня задержал ГКНБ. Его подозревали в «мошенничестве в особо крупном размере».

По данным ГКНБ, ответственные лица госпредприятия наладили коррупционную схему, при которой госзакупки производились по завышенным ценам, а бывший руководитель предприятия получал откат в размере от 8% до 15% от суммы заключенного договора.

В комитете тогда отметили, что экс-руководитель необоснованно завысил ежегодный бюджет, предусмотренный на приобретение товарно-материальных ценностей до 1.5 млрд сомов.

«С ноября 2018 года по апрель 2020 ежемесячно в теневой кассе госпредприятия аккумулировалось порядка 8-9 млн сомов, из которых 50% забирал генеральный директор. Оставшуюся часть распределяли между руководителями высшего и среднего звена», — сообщили в ведомстве.

Сумму причиненного ущерба тогда оценили в более чем 22 миллиона сомов. Всего было задержано четыре человека из бывшего и действовавшего руководства «Кыргыз темир жолу», а также представитель компании-поставщиков.