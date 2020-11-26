Депутат Сагындык Келдибаев на заседании парламента 26 ноября заявил, что Бишкек пополнил ряды загрязненных городов из-за машин без катализаторов.

*Катализатор — это устройство в выхлопной части авто, которое ликвидирует в выхлопных газах вредные для человека и экологии химические вещества — сажу, окись углерода и окись азота. Эти вещества дожигаются в устройстве, превращаясь в менее вредные.

По словам депутата, во многих машинах катализаторы не работают, либо вовсе отсутствуют.

«Сейчас в интернете появляется реклама о покупке за высокую цену [катализаторов]. Почему они не проверяются? Вот, в других крупных городах не разрешено ездить машинам без катализаторов», — заявил он.

Келдибаев предложил не регистрировать автомобили без рабочего катализатора.

«Пусть работают органы по окружающей среде. Сейчас катализаторы для маленьких машин стоят 25-30 тысяч сомов, а на большие по $1000 — $1500. Они вытаскивают из новых машин и продают за такие цены», — добавил парламентарий.

Тему о необходимости катализаторов для того, чтобы автомобили не так сильно загрязняли воздух, поднимают не впервые. В 2019 году активисты выходили на акции протеста к Белому дому из-за загрязненного воздуха.

Они требовали ограничить точечную многоэтажную застройку города с учетом продуваемости, развить общественный транспорт, установить фильтры и катализаторы на автомобили, а также ввести запрет ввоза старых машин.

Тогда правительство уже сообщило, что разработало проект из 33 пунктов по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, было неизвестно, будут ли его реализовывать и кто этим будет заниматься. Однако конкретных шагов от властей пока не последовало.

При этом, в столице продолжается расширение дорог, которое способствует увеличению транспорта в городе и, следовательно, ухудшению качества воздуха.

Проблема с загрязненностью воздуха в Бишкеке обостряется с приходом зимы, когда в столице начинается отопительный сезон. На загрязнение воздуха влияет большое количество машин в столице, а также то, что жилмассивы, прилегающие к Бишкеку, не обеспечены природным газом — жителям приходится использовать уголь для отопления домов.