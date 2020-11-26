Алмамбет Шыкмаматов — экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, бывший лидер парламентской фракции «Ата Мекен», на выборы в седьмой созыв шел с партией «Бир Бол». Обвинялся когда-то в коррупции и составлении фиктивных договоров, но дело в его отношении в 2018 году закрыли.

Про Конституцию Шыкмаматов говорил, что «авторы этого проекта-уродца хотели услужить Садыру Жапарову, а на самом деле его подставили». По его мнению, документ не должен разобщать народ и должен быть без перегибов.