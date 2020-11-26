И.о.президента Талант Мамытов внес изменения в состав Конституционного совещания, которое занимается рассмотрением проекта новой Конституции и внесением в него поправок.
Его указом от должности зампреда Конституционного совещания освободили Каната Керезбекова. Доктор юридических наук, профессор, депутат СДПК и один из 80 подписантов под проектом Конституции, дающим почти неограниченную власть президенту страны, вышел из состава совещания по семейным обстоятельствам.
Этим же указом в состав Конституционного совещания вошло еще десять новых лиц. И вот кто еще подключится к анализу новой предлагаемой народу Конституции и займется поправками в нее.
Экс-депутаты
Алмамбет Шыкмаматов — экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, бывший лидер парламентской фракции «Ата Мекен», на выборы в седьмой созыв шел с партией «Бир Бол». Обвинялся когда-то в коррупции и составлении фиктивных договоров, но дело в его отношении в 2018 году закрыли.
Про Конституцию Шыкмаматов говорил, что «авторы этого проекта-уродца хотели услужить Садыру Жапарову, а на самом деле его подставили». По его мнению, документ не должен разобщать народ и должен быть без перегибов.
Кантемир Мурзабеков — экс-депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Журт», на выборы-2020 шел от партии «Социал-демократы». Как парламентарий запомнился тем, что послал на три буквы сотрудников Дорожно-патрульной службы.
Так же в свое время Мурзабеков предлагал перекрыть воду соседнему Узбекистану в 2014 году за то, что на юге Кыргызстана в то время исчез газ.
Общественный деятель
Чолпонбек Абыкеев — указан как общественный деятель. Экс-директор Архивного агентства при Государственной регистрационной службы Кыргызстана, экс- глава Национального Союза писателей Кыргызстана, писатель.
Активен был на Фейсбуке, выступал против землячества и трайбализма в Кыргызстане и критиковал политиков, участвовавших в апрельской революции 2010 года.
После смены власти Абыкеев весьма положительно отозвался о новой версии Конституции, хотя и нашел значительные расхождения и неточности в русской и кыргызской версиях документа.
Эксперты
Мурат Укушев — обозначен как независимый эксперт, конституционалист. Однако полностью «независимым» его назвать сложно. При Аскаре Акаеве он работал в составе Администрации президента, в команде, занимающейся работой по усилению судебной власти и повышению ее авторитета.
При президентстве Курманбека Бакиева он так же остался в политической обойме, был заместителем полномочного представителя президента в парламенте, однако потерял кресло в конце 2009 года.
При Атамбаеве и Жээнбекове был экспертом отдела судебной реформы и законности Аппарата президента Кыргызской Республики, участвовал активно в реализации судебно-правовой реформы.
Вместе с Омурбеком Текебаевым написал книгу «Временное правительство Кыргызской Республики (7 апреля-21 декабря 2010 года): события, деятельность, оценки».
Мурат Карыпов — указан как эксперт по предупреждению рисков и бедствий и редактор газеты «Плюрализм».
Айдарбек Мамбеткадыров — включен в совещание в качестве независимого эксперта-юриста. О Мамбеткадырове известно, что он считался экспертом в парламенте, при этом баллотировался на должность судьи Межрайонного суда Нарынской области.
Некоторое время он работал общественным советником депутата партии «Кыргызстан» Дамирбека Асылбек уулу, которого осудили в соседнем Казахстане за организацию контрабанды из Кыргызстана в Казахстан и Россию. Позже стал экспертом отдела координации Аппарата правительства КР.
Еще о нем известно, что он директор ОсОО «Аюу-Тор», которое занимается охотой и разведением диких животных и предоставлением услуг в этих областях.
Правозащитница
Толекан Исмаилова — глава правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан». Референдум Садыра Жапарова она ранее называла нелегитимным, а парламент «преступниками против Конституции».
Деятель науки
Муратбек Иманкулов — заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования. Он кандидат педагогических наук и историк.
Иманкулов — создатель нашумевшего учебника по истории Кыргызстана, который в 2013 году из-за излишне эмоционального описания автором событий 1916 года едва не стал поводом для ссоры с Россией.
Учебник спровоцировал активную дискуссию в обществе, после которой вице-президент Кыргызской академии образования Советбек Байгазиев провел круглый стол, и решил, что с книгой все в порядке и она останется в школах страны.
Специалисты по юриспруденции и праву
Асель Абакирова — кандидатка юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж. Баласагына.
Еще она возглавляет Центр независимой судебной экспертизы, общественные фонды «Вместе за гуманность и образование!», ОФ «Образовательный центр правовой поддержки иностранных студентов», и некоммерческие образовательные учреждения «Евразийский университет» и «Евразийская школа управления».
Таалайбек Шамурзаев — заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ им. Б. Ельцина, профессор, доктор юридических наук.
На сайте Минюста он числится как руководитель ОсОО «Совместное Кыргызско-американское предприятие «ТНП Алибет-Спейс» (ИУ-США)», находящегося на стадии ликвидации. Учредителями (участниками) организации значатся некое МАП Глобал Трейдинг и ОКБ Институт космических исследований.