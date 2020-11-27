Минфин сообщил о результатах переговоров с кредиторами Кыргызстана по отсрочке платежей по внешнему долгу.

Отсрочку платежей с нулевой процентной ставкой, по условиям Парижского клуба, согласились дать пять кредиторов из четырех стран. Это Абу-Даби [столица ОАЭ], Саудовская Аравия, Германия (в лице немецкого государственного банка KfW и страховой компании Euler Hermes, специализирующейся на страховании экспортных кредитов) и Турция.

«По остальным пяти кредиторам, в том числе и с членами Парижского клуба (Франция, Дания, Корея, Япония) все еще ведутся переговоры по условиям в части неприменения процентной ставки на сумму отсрочки», — отмечают в министерстве.

Согласился пойти на приостановку платежей по внешнему долгу до конца 2020 года и Китай — это $35 млн, или же 2,8 млрд сомов.

«По предварительным данным, в случае подписания данного соглашения сумма отсрочки будет погашаться равными долями в течение 3-х лет, с 2022 по 2024 годы (2021 год является льготным) два раз в год», — поясняют в минфине.

О результатах переговоров с Китаем по внешнему долгу отчитывался на днях и и.о. премьер-министра Артем Новиков. В отличие от кыргызского минфина, Новиков озвучил, во сколько республике может обойтись отсрочка — проценты составят 2, 9 млрд сомов. То есть почти столько, сколько республика сейчас не может погасить за 2020 год.

Однако окончательное решение Бишкек еще не принял, переговоры с китайской стороной продолжаются.