Столичная мэрия решила потратить сэкономленные деньги от тендеров на стройки 2020 года на ремонт 13 учебных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба городских властей. По ее данным, от тендеров не усвоенными остались 12 млн 772 тысячи сомов.

Так Бишкекское управление капстроительства 26 ноября объявило конкурс на проведение аварийного ремонта. Прием заявок продолжится до 3 декабря.

Что и где собираются ремонтировать?

Школы №3, 20, 26, 71 и детские сады №109 и 134 — наружные теплотрассы, проходящие по территории школы.

Школа №1 — наружные тепловые сети и внутренние системы отопления.

Школы №84, 93 — электрощитовые помещения.

Школа №58 — заменят наружный электрический кабель.

Школы №46 и 28 — наружные сети канализации.

С последними двумя школами связан недавний скандал о найме «мертвых душ» в коллектив. Генпрокуратура выявила, что в школе №28 в течение пяти лет числились учителя, которые фактически не работали, но получали зарплату. В итоге государству был нанесен ущерб в размере более 5 млн сомов. Такая же схема применялась в 2015 году директором школы №46.

Аварийные школы в регионах

Еще летом тогдашний премьер-министр Кубатбек Боронов обещал закончить реконструкцию аварийных школ по всей стране к концу 2020 года. Тогда он заявил, что, несмотря на «тяжелую» ситуацию с бюджетом, для этого были выделены все нужные средства.

Он перечислил список школ, которые официально обещал отремонтировать:

Первомайская школа в Московском районе [в селе Беловодское];

Школа Ак-Кыя в Ак-Талинском районе;

Школа Туз в Кочкорском районе;

Школы в селах Эмгек-Талаа и Кенеш Нарынского района;

Школа Ак-Терек в Карасуйском районе;

Школа Жаш в Ноокатском районе;

Школы имени Конкошева и Кысык-Алма в Узгенском районе;

Школа Кок-Добо в Кара-Буринском районе;

Школа имени Нанаева в Таласском районе;

Сейчас известно только об окончании ремонта в одной школе из этого списка — школа Кысык-Алма в Узгенском районе открылась 22 сентября. Тогда, несмотря на запрет массовых мероприятий, на открытие школы собралось достаточно большое количество людей.