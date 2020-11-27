ИА Vesti.kg провело мини-расследование, чтобы узнать, во сколько обходится государству содержание на политической пенсии экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Соцфонд, который занимается пенсиями кыргызстанцев, комментария журналистам не дал, отправив за ним в Минфин. По данным же минфина, за ноябрь и декабрь Жээнбекову положена пенсия в размере почти 300 тысяч сомов.

«До конца этого года Минфин выделит для экс-президента Сооронбая Жээнбекова пенсию в размере 296 тысяч сомов. Мы лишь выделяем деньги, а Управление делами президента и правительства устанавливает ее размер. Не можем сказать, какая пенсия у Жээнбекова будет в следующем году», — заверили в ведомстве.

При этом согласно действующему закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента Кыргызстана» Жээнбеков до достижения пенсионного возраста имеет право на ежемесячную пожизненную выплату в размере 75% месячной заработной платы президента.

После достижения пенсионного возраста (для мужчин в Кыргызстане это 63 года, а сейчас Жээнбекову 61 год) экс-президент продолжает получать эту помесячную выплату. Размер ее может меняться из-за повышения или понижения зарплаты «основного» президента.

Отставка Сооронбая Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков покинул пост 15 октября 2020 добровольно, через десять дней после начала политического кризиса. Он сделал это «для спокойствия общества» на фоне угроз сторонников Садыра Жапарова направиться в сторону госрезиденции.

В обмен на отставку Жээнбеков призвал не проливать крови и обратился к Жапарову с просьбой увести своих сторонников из города.В кресле президента он провел ровно три года.

Чем сейчас занимается Жээнбеков, точно неизвестно, однако он периодически посещает жума-намазы в мечети в Джале: именно там он появился на публике первый раз после отказа от должности.

Первый (и пока последний) раз на официальном мероприятии экс-президент Жээнбеков показался 7 ноября, в честь дня истории и памяти предков. Он посетил Национально-историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» вместе с предшественницей Розой Отунбаевой и на тот момент и.о. президента и премьер-министром Садыром Жапаровым.

Пока претензий от государства к Жээнбекову нет, однако адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев заявил, что неприкосновенность с Жээнбекова нужно снять. Нужно и разобраться в причастности экс-президента к событиям 5-6 октября. По словам Жоошева, экс-президент сам должен отказаться от всех привилегий и предстать перед журналистами, если у него есть «чувство стыда».

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