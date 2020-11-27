И.о. президента и спикер Талант Мамытов подписал указ о назначении Анарбека Калматова полномочным представителем главы государства в парламенте. Калматов приступит к должности в ранге замглавы аппарата президента. Ранее он был ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при президенте.

Предыдущего полпреда президента в Жогорку Кенеше Курманбека Дыйканбаева сняли с должности и водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

По данным Госкомитета нацбезопасности, в период избирательной кампании в октябре 2020 года Дыйканбаев, «действуя в интересах одной из политических партий», вынудил руководителя одного из госпредприятий дать ему 7 млн сомов, угрожая уволить с должности. На прошедших выборах Дыйканбаев участвовал от партии «Биримдик», которую связывали с кланом Жээнбековых.

Кто такой Калматов?

57-летний Анарбек Калматов получил образование правоведа и почти всю жизнь трудился в органах прокуратуры. В 2009 году он подал в отставку из прокуратуры города Бишкек после обвинений в пособничестве родственникам жены в получении муниципальных участков.

Однако уже в следующем году он был избран депутатом парламента от партии «Ар-Намыс», позже его назначили зампредседателя Комитета по правопорядку, законности и борьбе с коррупцией.

Калматов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента в 2011 году, и даже попал в окончательный список из 16 кандидатов — изначально заявку подавали более 80 человек.

В своей предвыборной кампании Калматов обещал упростить налоговую систему для привлечения инвесторов, и отменить один из видов налогов из-за их схожести: НДС или налог с продаж.

Во время предвыборной гонки Калматов заявил, что бывший тогда премьер-министром Алмазбек Атамбаев использует админресурс. По его словам, бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов угрожал акимам четырех районов увольнением, если в их районах не наберется достаточно голосов за Атамбаева.

Известно, что после сдачи мандата депутата в 2015 году Калматов был общественным помощником Асылбека Жээнбекова до мая 2018 года. В марте 2020 года его назначили ответственным секретарем Комиссии по вопросам помилования при Сооронбае Жээнбекове.

Кроме этого, Калматов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Конституционно-правовой статус прокуратуры в системе органов государственной власти КР» и является советником юстиции I класса (полковник) и госсоветником II класса.