Пресс-служба финпола заявила о том, что ведомство начало досудебное производство в отношении экс-главы ГРС и экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Чиновника подозревают в незаконном обогащении и скоро допросят.

По информации финпола, Сарпашев, «занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников, и не указав в декларациях».

Сарпашев фигурирует в еще одном деле, которым занимается финпол — о коррупционной схеме, которая помогла незаконно снять арест с имущества, принадлежащего лицам, связанным с сыном беглого президента Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым. В рамках этого дела в его доме вечером 11 ноября провели обыск.

Уголовные дела Сарпашева

Тайырбек Сарпашев занимал должность главы ГРС с 2015 по 2017 год. Он неоднократно подвергался критике со стороны парламентариев из-за проблем с внедрением системы биометрических данных для голосования на выборах.

Сарпашев не первый раз подозревается в незаконном снятии ареста имущества, принадлежащем лицам, связанным с Максимом Бакиевым.

Такое обвинения ему выдвигала Генеральная прокуратура еще в 2017 году. Затем прокуратура рекомендовала правительству уволить Сарпашева.

Однако сам Сарпашев говорил, что его имя «используют в чьих-то грязных схемах». Затем в конце марта 2017 года Генпрокуратура возбудила на Сарпашева еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Экс-чиновника обвиняли в том, что, будучи вице-премьер-министром, в 2013 году он «незаконно» поручил закупить 40 тысяч бланков для свидетельств о рождении у типографии «Учкун», хотя тендер выиграла другая компания.

Бланки оказались бракованными — в микротексте свидетельств о рождении было написано «свидетельство о заключении брака».

Однако, по словам Сарпашева, в июне 2017 года ГКНБ прекратил дело за отсутствием состава преступления.

А в 2018 году он заявил, что все уголовные дела против него были прекращены.