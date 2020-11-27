Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков 27 ноября предложил обучить водителей такси и официантов правилам международной этики.

«Может быть, стоит совместно организовать обучение таксистов к общепринятым правилам и нормам международного этикета. Ведь, они первыми встречают иностранных туристов в аэропортах. Такие же курсы нужно организовать и для официантов и гидов», — сказал Кадырбеков на встрече с представителями туристического бизнеса Кыргызстана.

Глава минкульта считает, что от уровня их обслуживания создается первое впечатление о стране.

«Преимущественно сертифицированные специалисты должны обслуживать иностранных туристов. Такая практика существует в развитых странах», — добавил он.

Кадырбеков и представители бизнеса также обсудили вопросы восстановления и развития сферы туризма, включая зимний туризм, и решение проблем, возникших из-за пандемии COVID-19.