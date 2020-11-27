Фото: Facebook, Kunduz Zholdubaeva

В Первомайском суде Бишкека началось очередное судебное заседание по событиям в Кой-Таше в августе 2019 года.

Бывший глава государства иногда отсутствует на утренних заседаниях из-за низкого давления — попросил суд назначать заседания на послеобеденное время.

В Первомайский районный суд бывшего главу государства доставили вместе с экс-главой Аппарата президента Фаридом Ниязовым и телохранителем Канатом Сагымбаевым, бывшим сотрудником 9-й службы ГКНБ. Заседание пройдет в открытом режиме.

Фактически там могут рассматривать не только события при штурме резиденции Атамбаева, но и еще два дела: о легализации преступных доходов и о коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш. На заседании 25 ноября судья Азирет Медеров принял решение их объединить, что вызвало возмущение как у подсудимых, так и у их защиты и сторонников.

Кой-Ташские события

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Во время столкновений с сторонниками бывшего президента погиб замначальника службы спецназначения ГКНБ «Альфа» Усенбек Ниязбеков, более 100 человек с обеих сторон получили различные ранения.

Атамбаеву и его соратникам предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», по делу о кой-ташских событиях проходят в общей сложности 19 человек.

Практически все они находятся под домашним арестом до 11 января 2021 года, кроме Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева: их подозревают еще и в организации массовых беспорядков 9 октября 2020 года на площади Ала-Тоо. Однако Атамбаев неоднократно призывал суд отпустить всех сторонников из СИЗО: по его мнению, они виноваты только в том, что не предали его.