Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов направил письмо главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В нём акыйкатчы просит комиссию провести международную экспертизу нового проекта Конституции на соответствие стандартам прав человека и демократии.

Акыйкатчы в письме отмечает, что по утверждению авторов поправок в закон, проект Конституции был разработан после прошедших парламентских выборов, которые привели к смене власти в стране.

«Необходимость конституционной реформы обусловлена многими факторами, включая несоответствие и пробелы в действующей Конституции, а также неэффективность системы управления. Эти обстоятельства не обеспечивают реального прогресса в экономической и социальной сферах, что вызывает критику со стороны гражданского общества», — говорится в письме.

Акыйкатчы также отметил, что в Кыргызстане хотят провести Конституционную реформу и в соответствии с его положениями, внести изменения в Конституцию.

«Это уже вызвало широкий резонанс в обществе. И в настоящее время политики, общественные деятели и гражданское общество выражают разное отношение, как к самому предлагаемому проекту, так и к необходимости конституционной реформы, соблюдению процедур при его разработке и вынесении», — подчеркнул омбудсмен.

Он также напомнил, что 20 ноября 2020 года было создано Конституционное совещание, которое уже начало свою работу и принимает предложения от чиновников и гражданского общества.

«Принимая это во внимание, прошу вас оказать содействие в проведении международной экспертизы проекта Конституции КР на его соответствие стандартам прав человека и стандартам человеческого измерения», — сказал омбудсмен.

Что такое Венецианская комиссия и почему она занимается делами Кыргызстана?

Венецианская комиссия, или Европейская комиссия за демократию через право, — международный орган, который консультирует по конституционному праву.

Венецианская комиссия без желания государства не может вмешиваться в его дела и исследовать его политические процессы. Кыргызстан ранее сам обратился за международной помощью экспертов по конституционным вопросам.

В начале ноября в комиссию обратился председатель Конституционной палаты Верховного Суда Карыбек Дуйшеев. Это случилось после того, как парламент перенес повторные выборы на неопределенный срок, решив до этого реформировать Конституцию.

Венецианская комиссия тогда признала, что парламент превысил свои полномочия и спешка в принятии новой Конституции страны не имеет оснований. По мнению экспертов, вместе с переносом повторных выборов в парламент эти действия депутатов «выходят за рамки временных функций», а также «недемократичны».

«Ханституция»

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Инициатором поправок в основной закон страны является кандидат в президенты Садыр Жапаров.

Он считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной, и это отражено в проекте Конституции. Кроме того, проект отражает и другие положения, которые предлагал Жапаров, например, народный курултай как главный орган страны.

Одни политики уже назвали документ «откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева», другие «откатом в средневековье». А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции, мир Кыргызскую республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.

При этом некоторые депутаты, что значатся в авторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ и не участвовали в его разработке.

Экс-помощник Садыра Жапарова Акылбек Жапаров подтвердил, что в разработке проекта участвовал Аппарат президента, и учитывались идеи на тот момент и.о. президента и премьера Садыра Жапарова. Это нарушило действующую Конституцию.

Чтобы вносить поправки в выдвинутый на общественное обсуждение вариант основного закона страны, и.о. президента Талант Мамытов [сторонник и экс-сопартиец Садыра Жапарова по «Ата-Журт», судимый ранее вместе с ним и с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым за попытку насильственного захвата власти] собрал Конституционное совещание.

В составе Конституционного совещания 89 человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Главой Конституционного совещания стал Бекбосун Борубашов. По его словам, предлагаемый проект Конституции написали он и еще пять юристов еще в 2006 году.

Но позже Борубашов заявил, что «новое руководство республики взяло на вооружение какие-то элементы из моего проекта», то есть формально открестился от авторства всего проекта. А затем и вовсе сказал в ответ на вопрос об авторстве проекта, что инициаторы — депутаты.

Сам же Садыр Жапаров 23 ноября дал интервью 7 каналу, где частично подтвердил слова Борубашова о «родительстве» Конституции и количестве ее «отцов».

22 ноября в Бишкеке прошел мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвовали несколько сотен человек — они принесли с собой плакаты, в которых говорилось о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.