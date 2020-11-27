Первомайский районный суд Бишкека приговорил полномочного представителя президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева к заключению в СИЗО ГКНБ до 24 января 2021 года.

Пресс-служба президента сообщила, что Дыйканбаев был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Соответствующий указ уже подписал и.о. президента Талант Мамытов.

Он был задержан 24 ноября по подозрению в «Злоупотреблении должностным положением».

По данным Госкомитета нацбезопасности, в период избирательной кампании в октябре 2020 года Дыйканбаев, «действуя в интересах одной из политических партий», вынудил руководителя одного из госпредприятий дать ему 7 млн сомов, угрожая уволить с должности.

Как сообщает ведомство, полученные деньги Дыйканбаев использовал во время предвыборной кампании, для обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.

Курманбек Дыйканбаев был назначен на должность полпреда президента в Жогорку Кенеше в 2018 году, позже он приостановил исполнения обязанностей на время выборов 4 октября.

На парламентские выборы он шел под номером 58 в списках партии «Биримдик», которая по предварительным результатам прошла в парламент. Однако, 6 октября ЦИК отменил результаты голосования на фоне митингов несогласных с их итогами и захвата Белого дома.