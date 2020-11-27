Военная прокуратура 18 ноября начала досудебное производство по факту прослушки разговора между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаева и его адвокатом Сергеем Слесаревым. Об этом сообщил другой адвокат Атамбаева Замир Жоошев, который ранее и обратился с заявлением об этом.

По его данным, досудебное расследование начато по статье уголовного кодекса — «Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности».

Прослушка Атамбаева и Слесарева

Замир Жоошев обратился в Генпрокуратуру 18 ноября с просьбой расследовать факт прослушки.

«СИЗО ГКНБ расположено внутри центрального здания ГКНБ, которое является стратегическим объектом и особо охраняется. Так что никто из посторонних лиц не могло проникнуть внутрь СИЗО и записать разговор Алмазбека Атамбаева с его адвокатом», — написал юрист.

О прослушивании адвокат узнал из видеозаписи встречи Атамбаева и Слесарева, которое ему передало анонимное лицо. Гражданин сказал Жоошеву, что нашел диск с видео в кабинете Сооронбая Жээнбекова, в который попал во время захвата Белого дома 5-6 октября.

«Записи разговоров были не случайными, а намеренными действиями. Иначе они не попали бы в Белый дом на электронном носителе. Должен быть установлен механизм такой прослушки в стенах СИЗО ГКНБ», — заявил тогда Жоошев.

Атамбаев

Сейчас Алмазбек Атамбаев содержится в колонии №47, в которую его перевели из СИЗО-1 после голодовки из-за плохих условий заключения. Сразу после этапирования у бывшего президента усилился бронхит, но позже его здоровье улучшилось.

В Первомайском суде Бишкека 27 ноября идет очередное судебное заседание по событиям в Кой-Таше в августе 2019 года.

В здание суда бывшего главу государства доставили вместе с экс-главой Аппарата президента Фаридом Ниязовым и телохранителем Канатом Сагымбаевым, бывшим сотрудником 9-й службы ГКНБ. Заседание пройдет в открытом режиме.

Фактически там могут рассматривать не только события при штурме резиденции Атамбаева, но и еще два дела: о легализации преступных доходов и о коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш.

На заседании 25 ноября судья Азирет Медеров принял решение их объединить, что вызвало возмущение как у подсудимых, так и у их защиты и сторонников.