В Кыргызстане 25 ноября прошла церемония передачи Россией крупной партии продуктов питания (пшеничной муки и растительного масла) для поддержки бедных кыргызстанских семей.

Россия при взаимодействии со Всемирной продовольственной программой ООН передала Кыргызстану более 9 тысяч тонн продовольствия, общая стоимость гуманитарного груза составляет $8 млн.

По данным посольства России в Кыргызстане, продукты предназначены для 125 тыс. человек, распределять их будут комиссии при местных органах власти.

Продовольствие нуждающимся будет выдаваться в обмен на их участие в тренингах (шитье, рукоделие, пчеловодство, кулинария) и мероприятиях по развитию сообщества – проектах по строительству или восстановлению оросительных каналов, водоснабжения и лесных массивов.

Директор ВПП ООН в Кыргызстане Андреа Баньоли сказала, что этот вклад окажет необходимую помощь беднейшим семьям, пострадавшим от социально-экономических потрясений, связанных с глобальной пандемией, которая вызвала безработицу и сокращение денежных переводов от мигрантов.

В посольстве РФ в Кыргызстане отметили, что с 2008 года Россия выделила на поддержку продовольственных программ в Кыргызстане около $96 млн. Благодаря этому продукты получили свыше миллиона кыргызстанцев.

Один из таких проектов – проект обеспечения горячим питанием школьников младших классов. Он работает в 800 школах страны и позволяет накормить 400 тысяч детей.