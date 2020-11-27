Юристка общественного фонда «Клооп Медиа» Фатима Якупбаева 27 ноября подала жалобу в Генеральную прокуратуру на действия милиционера, вызвавшего на допрос журналиста «Клоопа» из-за съемки заседания айылного кенеша Чаткала.

Действия следователя являются противоправными, так как он прочел личную переписку в телефоне журналиста Аскарбека Мырзабекова, а также заставил его удалить видео с заседания, опубликованное на YouTube канале корреспондента.

Жалоба в Генпрокуратуру на действия следователя

«Действия следователя ОВД Чаткальского района Джалал-Абадской области Жабайкулова нарушили права и законные интересы Мырзабекова, так и Общественного фонда “Клооп Медиа”, поскольку фото и видео, которые были сохранены на телефоне Мырзабекова были созданы и сохранены по поручению “Клооп Медиа”, которое было намерено продолжать информировать о нарушениях на месторождениях», — говорится в жалобе.

Кроме этого, действия следователя являются нарушением прав человека.

Вызов на допрос

Корреспондента «Клооп» Аскара Мырзабекова вызвали на допрос 25 ноября. Уже на допросе следователь сообщил ему, что 21 депутат Каныш-Кыйинского айыльного кенеша написали в отношении него, экоактивиста Бакыта Турганбаева и оператора Калыйбека Нурдинова заявления в ГКНБ, районную прокуратуру и в милицию.

Причиной этому стала съемка Мырзабекова, которую он вел в конце августа на собрании депутатов айыльного кенеша с участием местных активистов и представителей золотодобывающих компаний.

На допросе следователь Марат Жабайкулов также ознакомил журналиста с заявлением, но не сообщил, по какой статье было начато досудебное производство. На допрос, кроме Мырзабекова, пригласили оператора и двух депутатов айыльного кенеша.

Сами депутаты рассказали, что не знают, по какому делу их вызвали на допрос. Добавив, что не писали заявления в отношении Мырзабекова.

По словам Мырзабекова, на допросе следователь Жабайкулов потребовал у него показать видео, которое было снято на собрании. Кроме этого он прочел личные переписки Мырзабекова в мессенджере WhatsApp, а затем заставил удалить видео, загруженное на его YouTube-канал.

«Сказал “принеси телефон и покажи видео”. Зашел в Whatsapp-группу “Чаткал көйгөйү (Проблемы Чаткала)” для проверки. Сказал, что я нахожусь в тесной связи с Бакытом Тургуналиевым. Он просмотрел видео и сфотографировал их на телефон. Сказал: “На основании этого приобщу к делу, если в группе “Чаткал Көйгөйү” будет упомянуто мое имя, то первым задержат тебя”», — рассказал Мырзабеков.

Сам следователь Жабайкулов отказался давать комментарии журналистам. А позже пресс-служба УВД по Жалал-Абадской области опубликовала пресс-релиз, согласно которому депутаты Каныш-Кыйинского айыльного кенеша 26 сентября обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Версия милиции

В заявлении говорится, что житель села Каныш-Кыя Бакыт Тургуналиев создал группы «Чаткал көйгөйлөрү» и «Свои», где, «прикрываясь именем народа», всячески оскорблял депутатов.

В нем же говорится, что Мырзабеков и оператор Нурдинов сняли заседание на видео, а неверная информация о депутатах с заседания с тех пор распространилась по группам и «нанесла вред их репутации». Хотя журналист просто снял реально проходившее заседание.

Согласно заявлению, депутаты считают, что «неподтвержденная информация в этих видео в одностороннем порядке очерняет их и провоцирует народ, чтобы они требовали закрытия золотодобывающих фирм».

Они просили дать юридическую оценку и принять меры в отношении «действий некоторых лиц, состоящих в этих группах». А УВД Чаткальского района начало досудебное производство по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» — очевидно, из-за обсуждения заседания в вотсап-группах.

Журналист Мырзабеков загрузил запись заседания на Youtube и ограничил к ней доступ, ее можно было посмотреть только по ссылке. По словам Мырзабекова, он поделился ссылкой с эко-активистом Тургуналиевым — никаких провокаций и призывов на видео не было.

В пресс-службе также сообщили, что корреспондента «Клоопа» вызвали на допрос в качестве свидетеля. В милиции утверждают, что следователь не читал личные переписки в телефоне журналиста и не заставлял его удалять видео, а само следствие проводилось «в рамках закона».

Цианид, чаткальцы и съемка журналистов

Упомянутое заседание Каныш-Кыйинского айыльного кенеша прошло еще 27 августа. На нем были представители общества «Чаткал Көйгөйү» («Проблемы Чаткала»), а также представители золотодобывающих компаний «Вертекс Голд Компани», «Чаарат ЗААВ» и «Кичи Чаарат».

Местные жители требовали раскрыть информацию о хвостохранилище «Кичи Чаарат», построенном на участке Кок-Добо «с грубыми нарушениями экологических правил», а заодно о сэкономленных при его строительстве 60 миллионах долларов.

Во время собрания представители трех компаний рассказали о технологии производства золота и попытались ответить на вопросы жителей. Представитель «Чаарат ЗААВ» подтвердил, что цианид в производстве используется в малом количестве.

Две другие компании не стали сообщать деталей технологии производства, что вызвало возмущение жителей. Жители потребовали, чтобы компании показали документы о методе добычи золота, а именно о веществах, которые используются при добыче золота.

После собрания один из депутатов поссорился с Мырзабековым, который записывал встречу на видео.