Кыргызстанская певица Зере 25 ноября выпустила видеоклип на свой новый сингл «Апам айткан (Мама говорила)».

Песня и идея видео посвящены теме гендерного неравенства. В тексте певица рассказывает о предупреждениях, которые матери дают дочерям с раннего детства, чтобы те избежали неприятностей.

«В шесть лет, помню, мамочка говорила: «Доченька, девочкам надо быть осторожнее». В шестнадцать лет, помню, то же самое: «Доченька, девочкам надо быть осторожнее». […] Стоп, а почему домогаются тут они, а стесняться должна я? Почему? С какой стати они живут свободно, а я должна быть осторожнее?» – поет Зере.

Певица Зере стала известна после своего первого клипа, посвященного правам женщин — он вышел в 2018 году. Тогда певица призывала не вмешиваться в чужие жизни (особенно, женские), и задалась вопросом: «Почему я должна быть такой, как хочешь ты и многие другие?»

За него ей угрожали, песня вызвала резонанс, а реакция на творчество певицы была освещена в иностранных СМИ.

В 2019 году певица опубликовала клип песню «Сүйүнчү» (Благая весть) — и в видео можно увидеть отсылки на кыргызскую политику, движение нацпатриотов и попытку задавить движения активистов.