В Первомайском райсуде Бишкека судья Марат Сыдыков вынес приговор обвиняемым в убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова. Гособвинение потребовало пожизненного заключения, но судья решил иначе.

Обоих мужчин признали виновными, Эрмека Осмонкулова приговорили к 18 годам и двум месяцам лишения свободы, а Асанэмира Абыкулова — к 15 годам лишения свободы. Оба подсудимых при этом отказались от последнего слова.

Родственники покойного сочли, что приговор слишком мягкий. По словам Аиды Саляновой, покровители преступников или неизвестный заказчик смогут вытащить их из тюрьмы.

«Я думала, что, получив пожизненное лишение свободы, убийцы рано или поздно расскажут правду о заказчике убийства. Ведь в зале суда они так и не смогли сказать правду. Но получив приговор в 15 лет, они будут молчать, ведь я уверена, что их покровители постараются вытащить из из тюрьмы. Мы не согласны с подобным приговором», — заявила она.

Семья погибшего пообещала, что обжалует приговор.

Смерть Улана Салянова

Улан Салянов был застрелен в своем доме в ночь на 6 ноября 2017 года, во время нападения троих неизвестных в масках. Первой версией преступления была месть за деятельность Аиды Саляновой, его родной сестры.

Как генпрокурор, она вела борьбу с ОПГ до увольнения, как депутатка парламента от фракции «Ата Мекен» — находилась в оппозиции к тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Но МВД почти сразу объявило, что дело неполитическое.

Полтора месяца у МВД не было зацепок, к концу 2017 года был задержан первый подозреваемый. Основной версией произошедшего правоохранители считали разбой, но сама Салянова и ее сопартийцы продолжали считать убийство политическим. В 2018 году дело официально было раскрыто как разбой с ограблением, но семья погибшего заявляла, что из дома не пропадало ничего.

Салянова же говорила о том, что с организатором убийства ее брата Улана Салянова связан экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и что нити преступления могут вести к Алмазбеку Атамбаеву. Позже и в МВД признали, что в деле может быть и политический мотив.