Пресс-центр ГКНБ сообщил причину задержания бывшего зампредседателя ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева.

По данным ГКНБ, Чоткараев был «приглашен для участия в следственных действиях» по уголовному делу, связанному с контрабандой золота. Сотрудники ГКНБ отметили, что они сообщат остальную информацию по результатам следствия.

Это не первое уголовное дело, связанное с золотом. В августе 2020 года сотрудники ГКНБ задержали начальника и трех сотрудников бишкекского управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

ГКНБ тогда подозревал, что сотрудники СБНОН присвоили более трех килограммов золота, что были в вещественных доказательствах по делу наркодилеров.

Кроме того, в их кабинетах обнаружили незаконно хранящиеся наркотики. Были начаты уголовные дела по статьям «Кража» и «Злоупотребление положением».

Кто такой Чоткараев?

Дуйшенбек Чоткараев — генерал-майор, был первым заместителем председателя ГКНБ, директором Антикоррупционной службы.

Кроме того, Чоткараев — сторонник кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. По словам представителя Сегизбаева, бывшего зампреда ГКНБ увезли, когда он вышел из штаба кандидата.

Чоткараев раньше был заместителем Сегизбаева, который занимал должность главы ГКНБ. В 2018 году экс-президент Сооронбай Жээнбеков освободил от должности Сегизбаева.

Абдиль Сегизбаев назвал задержание Чоткараева давлением и попыткой сорвать сбор подписей в его поддержку. Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Также Сегизбаев обратился к другим штабам и призвал объединиться, чтобы не допустить произвола властей перед предстоящими выборами президента. Он отметил, что Чоткараев сам пришел в штаб и предложил помощь для координации сбора подписей — кандидаты в президенты должны сдать в Центризбирком 30 тысяч подписей до 3 декабря.